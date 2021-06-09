"Голос" можуть покинути 10 нардепів, – Бобровська

9 червня 2021 , 16:25
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Джерело:

"Новое время"

З "Голосу" можуть піти ще 10 нардепів. Однак остаточного рішення наразі немає, його обговорюють. Стверджують, що це не пов'язано із виходом з партії Сергія Притули.

За Сергієм Притулою з партії вийшов Білоцерківський осередок та виходять колеги з фракції  Київради. Про це заявила депутатка Соломія Бобровська.

Важливо Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"

Ми спільно будемо приймати рішення щодо подальшого нашого перебування у партії. На цьому я ставлю крапку,
– сказала Бобровська.

Однак нардепка наголосила, що це рішення не прив’язане до Притули. 

Хто може піти з "Голосу"

Крім Бобровської, з партії можуть піти й інші депутати:

  • Галина Васильченко,
  • Юлія Клименко,
  • Роман Лозинський,
  • Наталя Піпа,
  • Ольга Стефанішина,
  • Олександра Устинова,
  • Володимир Цабаль,
  • Андрій Шараскін,
  • Ярослав Юрчишин.

Депутатка розповіла, що ці депутати перебувають в опозиції з лютого. Бобровська обурилась, що минулого тижня виключили без пояснень трьох керівників обласних організацій. Політикиня назвала це "зачисткою".

"По-моєму, це просто рейдерство Кіри Рудик і наближених людей", – наголосила Бобровська.

Зверніть увагу! Сам  Притула пояснив свій вихід тим, що керівництво "Голосу" занадто далеко відійшло від раніше декларованих цінностей. Він наголосив, що прощається з політичною силою, але з політики не йде.
Автор: Ольга Музика