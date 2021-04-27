"Голос" підтримає нового очільника МОЗ, якщо той продовжить реформу Супрун

Верховна Рада може відправити Максима Степанова у відставку найближчим часом. У "Голосі" готові підтримати кандидата на посаду очільника Міністерства охорони здоров'я, який продовжить реформу ексміністерки Уляни Супрун.

Таку позицію висловив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Однак це не єдина умова.

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За словами Юрчишина, "Голос" підтримає призначення нового очільника МОЗ у 2 випадках:

якщо новий керівник МОЗ проведе консультації з усіма фракціями , а не лише з монобільшістю;

, а не лише з монобільшістю; якщо це буде людина, яка продовжить реформу Уляни Супрун.

Така імовірність цілком можлива. Однак якщо це буде черговий номінал, поставлений для того, щоб контролювати медичні потоки – звісно, такого голосування не буде,

– сказав нардеп.

Також Юрчишин наголосив, що важливо почути прізвища кандидатів, щоб розглянути минуле та досвід цих осіб детальніше. Нардепи з "Голосу" не готові "голосувати за кота в мішку".

Юрчишин розповів, що наразі важко знайти когось на посаду міністра. Говорили про головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, але поки невідомо, чи готовий він "перебрати спадок Степанова".

"Слуги" хочуть вберегти Степанова, – Юрчишин

Нардеп наголосив, що "Слуга народу" може і самостійно проголосувати за відставку Степанова, адже їм вистачає на це голосів. Однак цього не роблять, адже начебто мають свою вигоду.

"Це просто намагання зберегти Степанова на посаді. Напевно від його корупційних схем, які розслідує НАБУ, користь не лише для Степанова. Ймовірно, він ділиться з кимось з Офісу Президента", – підсумував Юрчишин.

Відставка Степанова: що відомо

Ще восени 2020 року почали говорити про відставку Максима Степанова. Його звинувачують у різних корупційних схемах та поганій боротьбі з пандемією.

27 квітня стало відомо, що Верховна Рада збирається відправити його у відставку, але не цього тижня. Така інформація з'явилась у ЗМІ.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що жодних зустрічей з цього приводу не було.

Сам Степанов ще давніше запевняв, що не збирається йти у відставку.

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