"Голос" розділиться на 2 частини, – Гнап про вихід Притули з партії

Сергій Притула заявив, що покидає "Голос" через нове керівництво. Це може розділити партію.

Таку думку висловив журналіст та ведучий Дмитро Гнап. Цю ситуацію він обговорював разом зі своїм колегою Денисом Казанським. Також про політичні амбіції Притули та про те, чи підуть слідом за ним інші депутати з "Голосу" – говорив депутат Ярослав Юрчишин.

До теми Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"

Про розкол партії

Денис Казанський: Нічого фатального не трапилося. Просто пішла друга відома персоналія, яка була в партії. Ще коли пішов Святослав Вакарчук, люди говорили, що відбуваються не позитивні процеси. Подивімося правді в очі, якщо "Голос" розколеться і частина депутатів піде за Сергієм Притулою, то в нього ще є шанси набрати якийсь відсоток голосів коштом медійності.

Якщо дійсно керівництво партії налаштоване на цей розкол, то довести його до кінця – це певне політичне самогубство.

Дмитро Гнап: "Голос" розділиться на 2 частини:

одна піде будувати з Притулою новий політичний проєкт; решта залишаться в Голосі. Це так звані "партійній бюрократи", – ті, хто стоять біля керма партії – Кіра Рудик і її оточення. Вона добуде каденцію цієї партії у Верховній Раді.

Вже на наступних виборах очевидно, що "Голос" як колишній проєкт Святослава Вакарчука зникне з політичного поля.

Особливо після того, як керівництво "Голосу" зробило заяву у відповідь. Це означає, що ніхто не піде на компроміс, не намагатиметься його повернути. Без Притули там не залишається жодних впізнаваних облич, які могли б тягнути партію за собою. Тому ця частина "Голосу" без Притули мені здається приреченою.

Зверніть увагу! Сергій Притула долучився до "Голосу" у червні 2019 року. Саме від цієї політсили він балотувався у мери Києва.

Чи підуть інші слідом за Притулою

Ярослав Юрчишин: При чинному керівництві перспектив для "Голосу" я не бачу, але як член команди я буду узгоджувати свої кроки з 10 колегами у фракції й з тими осередками, які на наше прохання звертались до керівництва партії.

Зараз домінує бажання виходити. Думаю, навряд чи ми зможемо зупинити цей процес.

Єдине, що може зупинити його – це нормальна дискусія в межах партії. Прикро, коли партія розкидається найрейтинговішою фігурою й людиною, яка має достатній рівень довіри, щоб вивести її на наступний рівень.

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Чутки про власну політсилу

Дмитро Гнап: Сергій Притула написав у своєму пості, що він не йтиме з політики. Він начебто йде лише з партії "Голос". Відповідно є такі чутки, що Притула створюватиме свою власну політичну силу. Депутати "Голосу", які, можливо, зараз виходитимуть з партії, також доєднаються. Чи ви обговорюєте такий проєкт чи він на стадії створення?

Ярослав Юрчишин: Коректніше таке запитання ставити Сергію. Поки що він не оголошував, що створив проєкт. Наразі говорить про те, що він не йде з політики. В якому форматі він залишатиметься – питання до нього. Звісно, ми обговорюємо багато сценаріїв. Серед них і фактично формування нового ліберального проєкту: з Притулою, із залученням інших гравців.

Що цьому передувало