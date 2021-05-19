"Голос" вже заявив, що не голосуватиме за нових міністрів, навіть за Ляшка

Фракція "Голос" не голосуватиме за запропонованих кандидатів на посади трьох міністрів. Мовиться про ваканті посади міністра охорони здоров'я, очільника Міністерства інфраструктури та глави Мінекономіки.

Запропоновані кандидатури можна обговорювати, однак "Голос" за них не голосуватиме. Про це заявив глава фракції Ярослав Железняк.

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Чому "Голос" не голосуватиме за Ляшка

Основним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я вважають головного державного лікаря Віктора Ляшка. Однак "Голос" не голосуватиме й за його призначення.

Ляшко, як заступник міністра, також частково несе відповідальність за те, що ми бачимо у боротьбі з коронавірусом, провалом вакцинації та масового тестування. Не уявляю, як нам як опозиції проголосувати за таке кадрове призначення. Ми ще будемо збиратись щодо цього питання,

– пояснив Железняк.

Що "не так" з іншими кандидатами

За словами Железняка, призначення Олексія Любченка першим віцепрем'єром з питань економіки є скоріш політичним ніж економічним рішенням. Він, мовляв, показав непогані фінансові результати у податковій, але не впровадив очікуваних реформ. Крім того, бізнес продовжує скаржитись на корупцію у податкових питаннях.

Щодо Олександра Кубракова на посаді очільника Міністерства інфраструктури, Железняк відповів так: "Він є непоганим експертом, проте залишив дуже багато питань з приводу програми "Велике будівництво". Тому фракція "Голосу" не голосуватиме за ці призначення".

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