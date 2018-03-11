Голос країни 8 сезон 7 випуск: сльози та напруження останнього кастингу "сліпих прослуховувань"

Сьомий випуск 8 сезону вокального шоу "Голос країни" вийшов на екрани каналу "1+1" 11 березня о 21:00. Джамала, Потап та Сергій Бабкін добрали у свої команди вокалістів. Тіна Кароль під час сьомого і останнього кастингу "сліпих прослуховувань" спостерігала, як її колеги обирали нових учасників у свої команди.

За умовами 8 сезону шоу "Голос країни" 8 сезон, учасники спочатку повинні пройти відбір під назвою "сліпі прослуховування". Однак, у новому сезоні на учасників шоу чекають нові правила – вокаліст, який не зміг розвернути жодного тренерського крісла, одразу ж повинен покинути сцену без спілкування із зірковими тренерами. Сьомий випуск 8 сезону "Голос країни" став останнім кастингом "сліпих прослуховувань". Далі на учасників шоу чекає новий етап.

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Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також – відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

Анастасія Кудрявченко

24-річна Анастасія Кудрявцева родом з Криму. Вона працює педагогом із вокалу. На "Голосі" співачка хоче сказати усім, що Крим — український і не можна цього забувати. Окрім того, дівчина хоче творити свою музику і знайти свою аудиторію.

Анастасія виконала пісню Мар'яни Садовської, чим підкорила серце Потапа.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Анастасія Кудрявченко – "Ніч Купала"

Еріка Джейнс

20-річну Еріку Джейнс переконала взяти участь у спіпих прослуховуваннях її подруга Яна Блінер, яка брала участь у попередньому шоу "Голос країни". Усе дитинство Еріка провела на сцені, адже її батько музикант. Дівчина вміє грати на піаніно, гітарі, скрипці, перкусії, гармошці, укулеле.

Співачка вирішила для себе, що має докласти всіх зусиль, щоб вибороти місце у головному вокальному шоу країни. Вона розвернула Джамалу, Потапа і Сергія Бабкіна, та по духу їй ближче виявився Сергій Бабкін.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Еріка Джейнс – "Love Yourself"

Аліса Космос

35-річна Леся Щербак, більш відома під псевдонімом Аліса Космос, протягом останніх 20 років пов'язана з шоу-бізнесом. Дівчина разом із своєю сестрою створила гурт "Kamon", та через 5 років проект закрили. Леся зрозуміла, що хоче бути ліричною співачкою. Саме на Голосі Леся мріє реалізувати себе у новому образі. Вона потрапила у команду Потапа.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Аліса Космос – "Пасла дівка лебеді"

Владислав Фісун

Владислав Фісун приїхав на Голос потайки від усіх рідних з міста Харкова. Сподівається, що мама побачить його талант та підтримає його розвиток у музиці. Мама працює у дитячій колонії, вона хоче стабільності для сина, тому очікує, що він також піде по її стопах. Та це не той шлях, якого хоче Владислав. Та. на жаль, він не зміг повернути жодного крісла тренерів.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Владислав Фісун – "Faded"

Роман П'ясецький

Роман П'ясецький родом з міста Червоноград, що на Львівщині. Роман пробував себе у багатьох професіях, але життя підштовхувало його до вибору шляху музиканта. Хлопець впевнений, що "Голос" зможе стати майданчиком для потужного поштовху в його музичній кар’єрі.

До нього розвернулись Джамала, Потап і Сергій Бабкін. Та хлопець обрав команду Потапа. Таким чином, Олексій Потапенко закрив набір у свою команду.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Роман П'ясецький – "Kisses back"

Олексій Чураков

38-річний музикант Олексій Чураков родом з Києва. Свій виступ він присвятив малому сину Мирону, який дуже хотів побачити батька на проекті. Виступ він прикрасив соло на скрипці. Та до нього не розвернувся жоден зірковий тренер.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Олексій Чураков – "Stand by me​"

Ольга Борин

21-річна Оля Борин приїхала з міста Івано-Франківськ. Дівчина вчиться у продюсерському центрі на відділенні вокалу. Олю надихають фіналісти "Голосу", які беруть участь у національних відборах на "Євробачення", виступають на різноманітних заходах.

Тож Оля хоче стати такою ж відомою та успішною співачкою, як Інгрет, Владислав Каращук та інші, тому вирішила взяти участь у "Голосі країни". До неї розвернулись Джамала та Сергій, але дівчина обрала останнього.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Ольга Борин – "Не йди"

Анастасія Мацуцька

17-річна Анастасія Мацуцька родом з міста Ізюм Харківської області. Дівчина народилась у багатодітній сім'ї, де мама самотужки виховує шістьох дітей.

Аби допомогти своїй сім'ї та досягти кращого життя, дівчина прийшла на шоу. Настя вірить, що цей проект дасть їй поштовх, який допоможе здійснити мрію. До неї розвернулись Джамала та Сергій, в обох тренерів залишилось по одному місцю. Та дівчина вирішила стати останньою учасницею у команді Бабкіна.

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Анастасія Мацуцька – "Очі на піску​"

Вікторія Шостак

19-річна Вікторія Шостак приїхала на "Голос" з Одеси. Дівчина професійно займається танцями. На "Голосі" країни Вікторія спробує розібратися, що їй більше до душі — музика чи танці. Своїм проникливим виконанням вона розвернула Джамалу, забравши останнє місце у команді переможниці "Євробачення".

Голос країни 8 сезон 7 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Вікторія Шостак – "Я так хочу"

Під час шоу "Голос країни" 8 сезон 7 випуск зіркові тренери набрали 7 нових учасників, повністю закривши свої команди.

Тіна Кароль першою набрала команду, обравши останнього підопічного під час 6 випуску "сліпих прослуховувань".

Сергій Бабкін доповнив команду, забравши у свою команду – Еріку Джейнс, Ольгу Борин та Анастасію Мацуцьку.

У команді Джамали – Вікторія Шостак.

А в Потапа – Анастасія Кудрявцева, Аліса Космос та Роман П'ясецький.

Далі на учасників чекають запеклі бої. Вже 18 березня вокалісти зійдуться у жорстоких двобоях, адже кожен з зіркових тренерів втратить одразу по 8 учасників.

Тіна Кароль – українська співачка та акторка, народна артистка України. За свою творчу кар'єру отримала безліч нагород: Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005", з піснею "Show Me Your Love" також представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце. Тіна також вже кілька сезонів поспіль була зоряним тренером проекту "Голос. Діти".

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи "5'nizza", а також зі своєю дружиною Сніжаною Бабкіною став учасником 5-го сезону легендарного шоу "Танці з зірками". Цього року Бабкін також брав участь у Національному відборі "Євробачення-2018" з піснею "Крізь твої очі". Сергій вже був зірковим тренером вокального шоу "Голос країни" 7 сезон, тому участь в складі жюрі 8 сезону не стане для нього новинкою.

Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) – українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" та 61-го пісенного конкурсу "Євробачення". У 2018 році вона, як і попереднього року, стала суддею на Національному відборі "Євробачення-2018" в Україні.

Потап (Олексій Потапенко) – український продюсер та поп- і реп-виконавець. Під його настановою виникло декілька музичних проектів, відомих навіть за межами України. Потап бере участь у проекті вже вчетверте. Також він кілька сезонів поспіль був тренером проекту "Голос. Діти".