Голос країни 8 сезон 12 випуск: чи потрапить у півфінал Зіанджа, чому шоу покинув син Повалій

Дванадцятий випуск 8 сезону вокального шоу "Голос країни" вийшов на екрани каналу "1+1" 15 квітня о 21:00. Джамала, Потап, Тіна Кароль та Сергій Бабкін показали своїх учасників у першому прямому ефірі.

За умовами шоу "Голос країни" 8 сезон, учасники перейшли до прямих ефірів, які стартували 15 квітня. До прямих ефірів потрапили 16 учасників – по 4 у кожній команді зіркового тренера.

Читайте також: Голос країни 8 сезон 11 випуск: запеклі нокаути Тіни Кароль та шокуючі вердикти Джамали

Зірковими тренерами "Голос країни" 8 сезон стали: Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль. Незмінними ведучими шоу стало зіркове подружжя – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, а також – відомий шоумен і гуморист – актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

У прямі ефіри від команди Джамали потрапили: Анна Трінчер, Арсен Вітрецький, Адріана Шевчук та Христина Храмова. Тіна Кароль у прямі ефіри йде з: Михайлом Сосуновим, тріо "Nude Voices", Альона Карась та Андрій Рибарчук.

У прямі ефіри з Сергієм Бабкіним йдуть Олена Луценко, Олександр Чекмарьов, Дмитро Самко та Валентин Біленький. А Потап взяв до прямих ефірів Србуі Сргсян, Микиту Трондіна, Віолетту Литвиненко та Зіанджу.

Відсьогодні немає обмежень по кількості голосів з одного номеру телефону за фаворитів, тож як тільки відкривається лінія для голосування – можна проголосувати за улюбленого учасника.

Виступ тренерів

Вперше за всю історію "Голосу країни" тренери шоу заспівали усі разом на одній сцені – Тіна Кароль, Джамала, Сергій Бабкін та Потап.

Анна Трінчер

Розпочинає чвертьфінал команда Джамали. Першою на сцену вийшла зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер. Вона заспівала гімн всіх підлітків – Britney Spears "Oops! I Did It Again".

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Анна Трінчер – "Oops! I Did It Again"

Адріана Шевчук

Під номером 2 вийшла Адріана Шевчук, для якої дуже важливо розпочати вокальну кар'єру – це її мрія. Джамала на емоціях трішки розплакалась – задоволена виступом своєї підопічної.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Адріана Шевчук – "Рідна мати моя"

Арсен Вітрецький

Арсен Вітрецький, який навчається на стоматолога, вирішив зважитись на експеримент і, відійшовши від ліричних пісень, вийшов на сцену з запальною піснею MONATIK.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Арсен Вітрецький – "УВЛИУВТ"

Христина Храмова

Остання учасниця з команди з Джамали, дівчина з бунтарською енергетикою Христина Храмова вийшла на сцену з піснею, яка знайома кожній жінці – болючий розрив стосунків.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Христина Храмова – "Don't Speak"

Результати голосування

У півфінал від Джамали потрапили Анна Трінчер, яку обрали глядачі та Христина Храмова, якій надала перевагу Джамала.

Валентин Біленький

Першим учасником від команди Сергія Бабкіна вийшов електрик Валентин Біленький. Він заспівав відомі пісню в новій обробці, чим підкорив Тіну Кароль, яка підкреслила світлий і добрий образ Валентина.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Валентин Біленький – "Два кольори"

Відео завантажиться згодом...

Дмитро Самко

Монтувальник сцени з села Бережниця Дмитро Самко виконав хіт Океану Ельзи, який свого часу зробив гурт відомим.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Дмитро Самко – "Там, де нас нема"

Відео завантажиться згодом...

Олександр Чекмарьов

Одесит Олександр Чекмарьов, чий тембр не сплутаєш ні з ким, зворушливо своїм небесним голосом виконав відомий хіт Queen. Тіна Кароль відзначила силу і проникливість виконання хлопця.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Олександр Чекмарьов – "Who Wants to Live Forever"

Відео завантажиться згодом...

Олена Луценко

Закриває виступи команди Сергія Бабкіна народна героїня, яка від першого ефіру стала кумиром Ніни Матвієнко, Олена Луценко. Тренерам перехопило подих від надзвичайно проникливого виконання дівчини.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Олена Луценко – "Я піду в далекі гори"

Відео завантажиться згодом...

Результати голосування

У півфінал потрапили Олена Луценко та Дмитро Самко.

Віолетта Литвиненко

Віолетта Литвиненко вийшла першою з команди Потапа. 17-річна дівчина розпочала виступ з пісні "Журавлі".

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Віолетта Литвиненко – "Журавлі"

Відео завантажиться згодом...

Србуі Саргсян

Найпотужніша вокалістка 8-го сезону "Голосу країни" Србуі Саргсян запалила глядачів своїм енергійним виступом найпопулярнішим хітом цієї весни.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Србуі Саргсян – ""

Відео завантажиться згодом...

Микита Трондін

Учасник "Голос діти", а тепер і "Голос країни" Микита Трондін виконав саундтрек Бондіани від гурту "Garbage" – "The world is not enough".

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Микита Трондін – "The world is not enough"

Відео завантажиться згодом...

Зіанджа (екс-Борис Апрель)

Дівчина-трансгендер Анна Ейпріл, колись відома під іменем Борис Апрель, виконала відомий хіт АВВА. За словами Зіанджі, вона на проекті не для шоу і розмов, вона хоче

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Зіанджа – ""

Відео завантажиться згодом...

Результати голосування

Українці дали шанс позмагатися за перемогу Микиті Трондіну. Потап надав перевагу Србуі Саргсян. Тож вони позмагаються у півфіналі.

Дует "Nude Voices"

Дует "Nude Voices" розпочав виступи команди Тіни Кароль. Чому дует? Тому що Денис Повалій зі скандалом покинув проект.

Талановиті артисти Катя і Артем не засмутились і вирішили продовжувати участь у проекті далі. Дует виконав цікавий мікс з саундтреків відомих мультфільмів.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Дует "Nude Voices" – ""

Відео завантажиться згодом...

Михайло Сосунов

Учасник "Ліги сміху" Михайло Сосунов виконав потужний хіт Radiohead "Creep".

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Михайло Сосунов – "Creep"

Відео завантажиться згодом...

Альона Карась

Виступ Альони Карась із піснею Etta James "At last" переніс глядачів на "Оскар" – розкішну манеру виконання похвалила Джамала, яка відзначила, що дівчина дуже змінилась і виросла.

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Альона Карась – "At last"

Відео завантажиться згодом...

Андрій Рибарчук

Андрій Рибарчук, який співає серцем і душею, виконав відому пісню Сергія Бабкіна "Ще зовсім осінь молода".

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – Андрій Рибарчук – "Ще зовсім осінь молода"

Відео завантажиться згодом...

Прем'єра від MONATIK

MONATIK представив під час шоу "Голос Країни" свою нову пісню під назвою "Жизнь поет".

Голос країни 8 сезон 12 випуск дивитись онлайн: прямий ефір – MONATIK – "Жизнь поет"

Результати голосування

Глядачі віддали голос Андрію Рибарчуку, а свій голос Тіна Кароль віддала голос Михайлу Сосунову.

Глядачі проголосували за Анну Трінчер, яка потрапляє у півфінал. Джамала обрала у наступний прямий ефір Христину Храмову. Команду Джамали покинуло двоє учасників – Адріана Шевчук та Арсен Вітрецький.

У півфінал з Сергієм Бабкіним потрапили Олена Луценко та Дмитро Самко. Шоу від команди Бабкіна покинули Валентин Біленький та Олександр Чекмарьов.

З Потапом у півфінал йдуть Микита Трондін та Србуі Саргсян. Віолетта Литвиненко та Зіанджа покидають шоу.

Глядачі віддали голос Андрію Рибарчуку, а свій голос Тіна Кароль віддала голос Михайлу Сосунову. "Голос країни" покинули дует "Nude Voices" та Альона Карась.

Наступний 13 випуск відбудеться у неділю, 22 квітня.

Тіна Кароль – українська співачка та акторка, народна артистка України. За свою творчу кар'єру отримала безліч нагород: Лауреат міжнародного пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005", з піснею "Show Me Your Love" також представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце. Тіна також вже кілька сезонів поспіль була зоряним тренером проекту "Голос. Діти".

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи "5'nizza", а також зі своєю дружиною Сніжаною Бабкіною став учасником 5-го сезону легендарного шоу "Танці з зірками". Цього року Бабкін також брав участь у Національному відборі "Євробачення-2018" з піснею "Крізь твої очі". Сергій вже був зірковим тренером вокального шоу "Голос країни" 7 сезон, тому участь в складі жюрі 8 сезону не стане для нього новинкою.

Джамала (Сусана Алімівна Джамаладінова) – українська співачка кримськотатарського та вірменського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" та 61-го пісенного конкурсу "Євробачення". У 2018 році вона, як і попереднього року, стала суддею на Національному відборі "Євробачення-2018" в Україні.

Потап (Олексій Потапенко) – український продюсер та поп- і реп-виконавець. Під його настановою виникло декілька музичних проектів, відомих навіть за межами України. Потап бере участь у проекті вже вчетверте. Також він кілька сезонів поспіль був тренером проекту "Голос. Діти".