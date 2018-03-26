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Голос країни 8: хто покинув шоу в 9 випуску після вокальних двобоїв

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Голос країни 2018: 9 випуск від 25.03.2018
Голос країни 2018: 9 випуск від 25.03.2018 / Фото з Facebook

Після вокальних двобоїв у шоу "Голос країни" 8 сезон залишилось 34 учасники – по 9 у кожні команді зіркового тренера. В 9 випуску визначили учасників, на яких очікують вокальні нокаути, за результатами якого й визначиться, хто з них потрапить до прямих ефірів.

Голос країни 8 сезон називають найсильнішим сезоном за всю історію існування шоу в Україні. У 9 випуску зіркові тренери проекту – Потап, Тіна Кароль, Джамала та Сергій Бабкін – остаточно відібрали по 9 учасників у своїх командах, хто проходять до вокальних нокаутів.

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Голос країни 8: команда Тіни Кароль

У команді Тіни Кароль залишилися Андрій Рибачук, Мері Надемо, тріо Nude voices з Денисом Повалій, Михайло Сосунов, Марта Рак, Альона Карась, Катерина Сєвєрова та Олексій Баклан, якого Кароль "вкрала" у Потапа.

Віктор Данюк, Надія Боднарук, Єлизавета Байрак, Василь Демчук, Наталія Білоусова, квартет "Акорд", Роман Смирнов та Іван Колтаков – залишили проект.

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Голос країни 8: команда Тіни Кароль
Голос країни 8: команда Тіни Кароль

Голос країни 8: команда Джамали

У команді Джамали залишилися Арсен Вітрецький, Козак Сіромаха, Анна Трінчер, Анрі Болквадзе, Адріана Шевчук, Ксенія Брідж, Ірина Федишин, Олексій Левкович та Христина Храмова, яку Джамала "вкрала" у Бабкіна.

Вікторія Шостак, дует сестер Лізи та Ані Соболєвої, Маргарита і Віталіна Мороз, тріо Girls in jazz, Меріем Герасименко, Даніель Клеулія, Данило Карачевський і Софія Кіструга – залишили проект.

Голос країни 8: команда Джамали
Голос країни 8: команда Джамали

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Голос країни 8: команда Потапа

У команді Потапа залишилися Зіанджа, Микита Трондін, Оксана Чорна, Роман П'ясецький, Србуі Саргсян, Микола Серезітінов, Віолетта Литвиненко, Данило Фельдман (якого Потап "вкрав" у Бабкіна") та Вікторія Ільчишена.

Анастасія Кудрявченко, колишня солістка групи Kamon! Аліса Космос, Владислав Мпангу, Микола Федишин, Марина Кіладзе, Анастасія Сирцова та Аліна Русинова залишили проект.

Голос країни 8: команда Потапа
Голос країни 8: команда Потапа

Голос країни 8: команда Сергія Бабкіна

У команді Сергія Бабкіна залишилися Анастасія Мацуцька, Юрій Каналош, Марія Хурсенко, Дмитро Стоян (якого Бабкін "вкрав" у Джамали), Олена Луценко, Олександр Чекмарьов, Валентин Білєнький, Дмитро Самко та Роман Набожняк.

Еріка Джейнс, Ольга Борин, Зіновій Карач, Юлія Коловертних, Давид Стеблюк, Олександр Ільвахін – залишили проект.

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Голос країни 8: команда Сергія Бабкіна
Голос країни 8: команда Сергія Бабкіна

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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