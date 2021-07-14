Голоси будуть і за призначення, і за звільнення, – "слуга народу" про Монастирського та Авакова

Арсен Аваков написав заяву на звільнення з посади міністра внутрішніх справ. На його місце можуть призначити Дениса Монастирського, за що проголосують "слуги".

Про це розповів нардеп від "Слуги народу" та член комітету з питань правової політики Денис Маслов. Голосування за звільнення та призначення мають провести у четвер, 15 липня.

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Маслов відреагував на зміну очільника МВС

Нардеп пояснив, що міністр самостійно проявив ініціативу щодо свого звільнення. Арсен Аваков написав заяву 13 липня.

За моїм відчуттям голоси, необхідні за його відставку є. Так само я думаю будуть голосу і за призначення нового очільника кандидатом, який розглядається фракцією,

– зауважив він.

Маслов вважає, що зважаючи на те, як у фракції "слуг" підтримують кандидатуру Дениса Монастирського, політсилі вистарчить власних голосів за його призначення.

Чи підтримує депутат звільнення Авакова

Аваков обіймав посаду очільника з 2014 року. За словами Маслова, не можна відкидати того, що міністр зробив за цей час. "Він був фактором стабільності і у часи виборів, і у діяльності МВС", – наголосив депутат.

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Крім того, сфера діяльності МВС є досить широкою. Зокрема, включає питання екстерної медицини. Водночас чимало резонансних розслідувань так і не завершили. На думку Маслова, Аваков хоче представити звіт щодо своєї роботи на засідання уряду 14 липня.

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Звільнення Авакова і призначення Монастирського: головне