Особисті амбіції взяли гору, – у "Голосі" прокоментували вихід Притули з партії

Сергій Притула 7 червня оголосив про свій вихід з "Голосу". У політсилі одразу оприлюднили заяву, у якій наголосили, що не здивовані рішенням волонтера та шоумена. Начебто, його особисті амбіції взяли гору над спільною ціллю.

На вихід Притули зі свою лав, політсила відреагувала швидко, аби "уникнути спекуляцій". У партії кажуть, що такі зімни не мають вплинути на розбудову політичної сили..

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Притула хотів отримати керівну посаду, – "Голос"

Особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю – побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм,

– заявили у партії.

У "Голосі" наголосили, що попереду на партійців чекає багато роботи. Головна мета – системні реформи в економіці, масова вакцинація, реформа армії та судів, створення нової коаліції проти Росії.

Притула йде з політсили, проте – не з політики

Раніше Сергій Притула зазначив, що йде лише з політичної сили, а не з політики. Причина його виходу з партії – дії нового керівництва, яке дуже віддалилось від першопочаткових засад.

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Сергій Притула долучився до "Голосу" у черні 2019 року. Саме від цієї політсили він балотувався у мери Києва.