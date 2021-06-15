Технічна помилка, – в "Голосі" прокоментували винесення антимовних законопроєктів у Раду

Ярослав Железняк пояснив, чому через партію "Голос" на порядку денному Верховної Ради опинилися антимовні законопроєкти. За його словами, трапилася "банальна людська помилка".

Тепер найважливіше – це не допустити схвалення законопроєктів №5554 і 5554-1. Про це голова фракції "Голос" заявив у коментарі журналістам 24 каналу.

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За цю помилку відповідаю я, – Железняк

Сталася банальна людська помилка, за яку треба винити лише мене. Це була справді технічна помилка, яка, на жаль, підняла такий галас. Однак найважливіше, щоб ці закони не були схвалені. Нам з колегами вдалося прибрати з порядку денного закон №4107, куди і планували внести правки,

– розповів нардеп.

Він пояснив, що законопроєкти про відтермінування обов'язкового показу фільмів на телебаченні українською мовою з'явилися в останній момент.

"Не трапилося нічого жахливого, бо законопроєкти №5554 і 5554-1 вже ніколи не схвалять. Вони не встигнуть, ми заблокуємо правки", – запевнив Железняк.

Закону про мову нічого не загрожує

"Вони хотіли зняти цей закон з порядку денного, зсунути туди мовну правку і повернути її на розгляд Верховної Ради. Ми це зрозуміли і заблокували. Тепер документ схвалюватимуть без мовних правок. Тому закону про мову наразі нічого не загрожує", – пояснив глава фракції.

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Що відомо про документи № 5554 і 5554-1

Ці документи мали б відтермінувати положення мовного закону про обов'язковий показ фільмів на телебаченні українською мовою. Ініціаторами таких законопроєктів є нардепи від "Слуги народу" Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

Таке рішення мотивували карантином. Мовляв, зараз неможливо створити "якісне українське кіно, яке відповідає суспільному запиту".