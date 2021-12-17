У "Голосі" заявили про рейдерське захоплення фракції у Раді

У партії "Голос" заявили, що представники самопроголошеної групи "Справедливість" разом з Офісом Президента нібито хочуть "знищити партію".

Про це мовиться у повідомленні партії. Там також розповіли про ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва.

Читайте також Железняк увірвався на брифінг Стефанчука: каже про незаконну заміну глави фракції

У "Голосі" заявили про рейдерське захоплення фракції

Партія "Голос" заявляє про рейдерське захоплення фракції у Верховної Ради за прямого втручання Офісу Президента. Представники самопроголошеної групи "Справедливість", які були виключені або самі вийшли з лав партії "Голос", у тандемі з Офісом Президента поставили ціль знищити партію і на основі фракції "Голос" будувати новий "патріотичний" політичний проєкт,

– мовиться у повідомленні.

У "Голосі" пояснили, що депутати "Справедливості" звернулися в Окружний адміністративний суд Києва з позовом, щоб анулювати положення про фракцію політичної партії "Голос".

У "Голосі" переконані: "Через дві години отримали ухвалу про забезпечення позову, що протиправно призупинило чинність положення про фракцію".

У "Голосі" заявили, що засідання Ради перетворилось у "чистий фарс"

Сьогодні (мовиться про 17 грудня – 24 канал) позачергове засідання Верховної Ради перетворилось у чистий фарс, коли перший заступник голови Верховної Ради навмисно тягнув час для того, щоб забезпечити оголошення злочинної ухвали Окружного адміністративного суду Києва і фіктивного рішення про зміну керівництва фракції в залі парламенту, яку йому ніяк не могли принести,

– заявили у "Голосі".

У партії не визнають будь-яких змін керівництва своєї фракції в парламенті. Там також заявили: "Будуть використовувати всі юридичні і політичні механізми для захисту. Ми подаємо позови та ініціюємо кримінальні справи".

Що цьому передувало

17 грудня нардеп Ярослав Железняк увірвався на брифінг Руслана Стефанчука. Він заявив, що його заміна на посаді глави фракції "Голос" – злочин. До слова, перед тим очільницею фракції обрали Олександру Устінову.

Він сказав, що відповідний позов в ОАСК щодо кадрових змін подали кілька годин тому та суд одразу ухвалив рішення. Мовляв, через це позачергове засідання затягнули.

Перед цим, пів року тому, "Голос" покинув Сергій Притула. Влітку 2021 року там стався розкол. Члени партії вимагали звільнення керівництва політсили та фракції, а 10 нардепів заявили про створення окремого об'єднання "Справедливість".

До нього ввійшли Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин та Ярослав Рущишин.

Розкольний з'їзд "Голосу" – дивіться відео