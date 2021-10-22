Голосно, яскраво, але не все – правда, – Кличко про висвітлення зустрічі з Зеленським

Мер Києва Віталій Кличко та президент Володимир Зеленський 19 жовтня вперше за рік провели зустріч. Міський голова наголосив, що перемовини були діловими і говорили переважно про вирішення проблем столиці в умовах теперішніх викликів.

Про те, як відбулась зустріч, Кличко написав у соцмережах. Мер повідомив, що між Банковою та столичною владою необхідна ефективна взаємодія.

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Чимало "тез" приписали, – Кличко

Почитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч з Президентом. Голосно, яскраво, але не все – правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось "джерел",

– написав Кличко.

Кличко наголосив, що є сили, які виступають проти діалогу

Мер повідомив, що розуміє, що є сили і в його оточенні, і в оточенні президента, які виступають проти конструктивного діалогу. Мета таких зусиль – політичне протистояння між главою держави і міським головою.

Начебто саме Кличко запропонував зустрітись

Раніше повідомляли, що саме Кличко виступив ініціатором зустрічі на Банковій. Пропозиція надійшла від нього 6 жовтня – під час церемонію вшанування жертв Бабиного Яру.

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Також мер після зустрічі повідомив, що з президентом він не обговорював майбутній законопроєкт про столицю. У документі можуть розмежувати обов'язки мера та голови КМДА.

Текст публікації Віталія Кличка:

Друзі! Почитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч з президентом. Голосно, яскраво, але не все – правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось "джерел". Я розумію, що сьогодні є сили, і в моєму оточенні, і в оточенні Володимира Зеленського, яким не потрібен конструктивний діалог і яким потрібне політичне протистояння між президентом та мером столиці.