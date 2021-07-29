З "Голосу" виходять 7 нардепів, від участі в з'їзді відмовились десятеро

З партії "Голос" продовжують виходити нардепи. З такою заявою виступили 7 народних обранців. Загалом десятеро відмовились брати участь у з'їзді політсили.

Про це розповіла нардепка Юлія Клименко. Разом з нею про вихід з партії повідомили Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Роман Лозинський та Володимир Цабаль.

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Десятеро нардепів не прибули на з'їзд

Загалом десятеро народних обранців відмовились брати участь у з'їзді "Голосу", пише УНН.

Фактично весь склад об'єднання "Справедливість". Просто троє зі складу об'єднання не були членами партії до цього,

– сказав Юрчишин.

Серед тих, хто не був присутній на з'їзді, – Андрій Шараскін, Наталія Піпа та Галина Васильченко.

Депутат невдоволені керівництвом Кіри Рудик

Раніше об'єднання "Справедливість" створила половина з 20 членів фракції "Голос" у парламенті. Туди увійшли парламентарі, незадоволені керівництвом політичної сили.

Депутати, які заявили про вихід з партії, головною причиною назвали саме політику голови Кіри Рудик. Як зазначив Юрчишин у дописі у фейсбуці, ще кілька місяців тому підіймали тему про обрання нових очільників політсили. Проте до жодної з вимог не дослухались.

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