Голосували двічі: комісія зірвала обрання керівника САП

Під час засідання у вівторок, 21 грудня, члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для ухвалення рішення. "Проти голосували" майже усі члени комісії.

Під час голосування фактично всі представники Верховної Ради не підтримали жодне голосування за підтвердження результатів конкурсу на посади в САП. Виняток – голосування "Слуги народу" В'ячеслава Навроцького.

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Суперечки тривали декілька годин. Іноземні представники та Навроцький пояснювали, що суто математичним шляхом переможець вже є. Водночас 5 з 6 членів від парламенту не підтримували жодного голосування.

Мовиться про:

Катерину Коваль ("За майбутнє");

Олену Бусол ("За майбутнє");

Андрія Гуджала ("Опозиційна платформа – За життя");

Богдана Романюка ("Довіра");

Євгена Соболя ("Слуга народу").

Вони стверджували, що насамперед необхідністю узгодити з Офісом генпрокурора низку питань. Зокрема, чи мають кандидати допуск до держтаємниці.

США закликають якнайшвидше обрати нового керівника САП

У США закликали Україну не зволікати та якнайшвидше обрати нового очільника САП.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зауважила, що САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів.

У Штатах хочуть, щоб процес обрання нового очільника українська сторона завершила ще до 2022 року.

Квін наголосила, що США підтримують роботу України в побудові антикорупційної інфраструктури.

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