США одразу почнуть постачати зброю Україні після рішення Конгресу, – Білий дім

У Білому домі заявили, що постачання військової допомоги для України почнуться "одразу ж" після схвалення законопроєкту Конгресом США. У Сенаті теж пообіцяли прийняти це рішення швидко, тож все залежить від Палати представників.

Під час брифінгу 19 квітня на запитання, як швидко США почнуть постачати нову військову допомогу Україні після рішення Конгресу, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала: "Одразу ж". Про це пише 24 Канал.

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Білий дім хоче швидко поставити Україні зброю

Речниця Білого дому нагадала, що адміністрація Джо Байдена не раз наголошувала на необхідності швидкого рішення з боку законодавців. За її словами, Байден підпише законопроєкт про допомогу для України одразу після того, як за нього проголосує Сенат.

Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб він (пакет допомоги – 24 Канал) був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу,

– заявила Карін Жан-П'єр.

Вона нагадала, що ціль Путіна в Україні – "загарбати її суверенну територію".

І ми не можемо цього допустити. Ми знаємо, що відбувається, коли не зупиняють тирана й диктатора. І ми не можемо дозволити, щоб історія повторилась знову,

– зазначила вона.

Водночас у Сенаті пообіцяли швидко відправити документ на підпис президента США, коли Палата представників проголосує за законопроєкт.

Так, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер у соцмережі X написав: "якщо Палата представників відправить (Сенату) пакет законопроєктів щодо національної безпеки, ми швидко відправимо його президенту США Джо Байдену".

Він додав, що сподівається на підтримку законопроєктів з боку Палати представників, оскільки "зволікання дорого обійшлося США та їхнім союзникам".

Коли Палата представників голосуватиме за законопроєкт щодо допомоги Україні