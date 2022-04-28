У США з розгромним результатом підтримали ленд-ліз для України

Палата представників США увечері 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. В Офісі Президента раніше наголошували: це свідчить, що Штати впевнені у перемозі України над Росією.

"За" – 417 голосів. "Проти" – 10. Тепер документ передадуть на підпис президенту Джо Байдену.

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Ленд-ліз для України підтримав 221 представник Демократичної партії США та 196 – Республіканської партії.



"За" – 417 голосів / Скриншот 24 каналу

Заява Байдена перед початком голосування

За лічені хвилини до початку голосування Байден опублікував твіт, у якому вкотре наголосив про підтримку України. Штати продовжать надавати військову допомогу.

Також президент США наголосив, що напад Росії призвів до значних втрат серед цивільного населення України. Байден зауважив, що усі бачили, як російські солдати залишали жахливі докази своїх звірств та воєнних злочинів у районах, які намагалися контролювати.

Що про ленд-ліз казали в ОП

Що зміниться для України розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що законопроєкт передбачає надання президенту США розширених повноважень у передаванні або наданні в оренду оборонних засобів.

Зокрема, Штати зможуть прискорити постачання в Україну озброєння, транспорту та продовольства.

Єрмак наголосив, що український незламний народ зміг об'єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом.

"Цей закон чітко вказує, хто – добро"

У Держспецзв'язку зауважили, що закон про ленд-ліз для України чітко вказує, хто у цій війні є добром, а хто – злом. США провели паралель з Другою світовою війною. Тоді їхня допомога відіграла чималу роль в перемозі над гітлерівською Німеччиною.

Яким буде постачання зброї на практиці? Україна дає список того, що їй необхідно, Вашингтон погоджує позиції, які може надати, і американські вантажні літаки доставляють необхідне в сусідні з Україною країни,

– мовиться у повідомленні.

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Востаннє ленд-ліз застосовували під час Другої світової війни. Тоді США передавали зброю європейським країнам, які боролися проти гітлерівської Німеччини.