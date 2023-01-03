Уперше за століття: вибори спікера Конгресу США не обмежаться одним туром

Нижня палата парламенту США повинна обрати нового спікера Конгресу. Уже відбулось перше голосування, на якому представник від республіканців Кевін Маккарті не набрав достатньої кількості голосів, – кандидата не підтримали його ж однопартійці.

В останньому кварталі минулого року в США відбувались вибори до Конгресу та Сенату. Більшість у палаті Представників – тобто у Конгресі – здобули представники Республіканської партії, тому вони можуть претендувати на свого спікера. Однак схоже, що поки домовитись між собою парламентарям не виходить.

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Уперше за сто років буде другий тур

Оновлений 118-й склад Конгресу розпочав свою роботу у вівторок, 3 січня. За ідеєю, депутати повинні були б одразу проголосувати за нового спікера. Планувалось, що ним повинен був стати Кевін Маккарті. Однак його кандидатуру на цю посаду не підтримали 19 його ж однопартійців з так званого "трампівського крила". У результаті той набрав всього 203 голоси, коли потрібно було – 218.

Зауважмо, що загалом на голосуванні було виставлено три кандидатури. Від республіканців — Маккарті та Ендрю Біггс, а від демократів — Хакім Джефріс. Останній, до речі, набрав аж 212 голосів.



Як у Конгресі голосували за обрання нового спікера / Світлина з твітера журналіста Остапа Яриша

Очевидно, що незабаром буде другий тур обрання нового спікера парламенту. Така ситуація востаннє траплялась аж 100 років тому. Подейкують, що зараз республіканці поспіхом намагаються домовитись щодо іншої кандидатури на цю посаду, замість Маккарті. Згодом стане відомо, чи їм це вдалось.

Чому посада спікера Конгресу є дуже важливою Згідно з американським законодавством, спікер не лише очолює Палату, але і є третьою особою в державі. Він має ключові значення для функціонування уряду у Вашингтоні. Цей законодавець не лише очолює Конгрес, але й може виконувати функції президента, якщо той піде у відставку.

Нагадаємо, що у Верхній палаті парламенту – тобто у Сенаті – більшість зберегли демократи. Наразі спікеркою, або ж головою, цієї палати законодавчого органу США є Ненсі Пелосі. Слід сказати, що політикиня схвально відгукнулась про нашого президента після того, як він виступив у парламенті Сполучних Штатів. Промову Зеленського вона назвала однією з найкращих за всю історію Конгресу.