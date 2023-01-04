Епопея триває: у США з п'ятого разу не вдалось обрати спікера Палати представників

Конгресмени нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки з п'ятого разу не могли проголосувати за обрання нового спікера. Усі кандидати не набирали під час повторних голосувань необхідної кількості голосів.

По закінченню проміжних виборів у США більшість у Палаті представників здобули республіканці, тому вони можуть претендувати на свого главу головного законодавчого органу країни. Однак що у вівторок, що у середу, 4 січня, основний кандидат від партії Кевін Маккарті не набрав достатньої кількості голосів.

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Усі три кандидати не здобули підтримки від Конгресу

Зауважмо, аби стати спікером у Палаті представників, потрібно набрати 218 голосів. Жоден з трьох представників від обидвох партій немає стільки підтримки серед парламентарів, скільки було потрібно.

Скажімо, за республіканця Кевіна Маккарті проголосував знову ж таки всього 201 конгресмен. А за республіканця-консерватора Байрона Дональдса – 20 однопартійців.

Як зазначають ЗМІ, демократи послідовно підтримують власного кандидата Хакіма Деффріса. Однак вони у меншості, тому це голосування для них скоріше є номінальним.

Конгресвумен Вікторія Спарц утрималася під час голосування. Це та сама законодавиця, родом з Чернігівщини, якій вдалось обратись у нижню палату США.

Ця ситуація засвідчує, що в середині Республіканської партії досі відсутня стала згода щодо того, хто керуватиме Палатою представників. Під час коротких перерв між голосуваннями законодавці намагаються між собою домовитись, однак, очевидно, їм це не виходить зробити.

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Оновлений Конгрес у будь-якому разі підтримуватиме Україну

У Держдепартаменті США нещодавно констатували, що цей, 118-й, склад парламенту непохитно підтримуватиме нашу державу. Також речник структури Нед Прайс згадав, що востаннє Конгрес продемонстрував свою підтримку Києву в грудні, коли ухвалив масштабний пакет оборонної, економічної та гуманітарної допомоги нашій державі.