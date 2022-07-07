Кабмін погодив призначення нового голови Чернівецької ОВА: хто ним стане
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
Кабмін погодив призначення Руслана Запаранюка новим головою Чернівецької ОВА. Це відбулося під час засідання 7 липня.
Новину повідомив Тарас Мельничук – представник Кабміну у Верховній Раді. Він заявив, що під час засідання 7 липня Кабмін ухвалив низку кадрових рішень.
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Погоджено призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації,
– мовиться у повідомленні.
Реакція Запаранюка
Запаранюк уже відреагував на новину. Він зауважив, що у випадку призначення на посаду готовий приступити до виконання обов'язків.
Коментуючи рішення Кабміну, Запаранюк зауважив, що йому приємно. Водночас це – велика відповідальність та непроста робота. Запаранюк пообіцяв розвивати область у всіх сферах. Він додав, що Буковина – гідна процвітання.
"Ефективне процвітання полягає, зокрема, і в тому, щоб область економічно розвивалася і давала якісь блага для мешканців нашого регіону", – заявив Запаранюк.Зауважте! Наразі Запаранюк очолює чернівецьку філію "Ощадбанку".
Уряд погодив звільнення Осачука
Ще 14 червня 2022 року уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Осачука з посади очільника Чернівецької ОВА. На сайті Офісу Президента зареєстрували відповідну петицію. Це сталося після скандалу з махінаціями з гуманітарною допомогою.
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