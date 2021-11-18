Голова Фонду держмайна Сенниченко оголосив про відставку

Дмитро Сенниченко у четвер, 18 листопада, повідомив, що йде з посади глави Фонду державного майна. Посадовець наголосив: це його особисте бажання.

Фонд держмайна Сенниченко очолював понад 2 роки. Посадовець зауважив, що саме стільки часу й збирався провести на посаді.

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За словами Сенниченка, настав час йти далі. Тим більше, що за 2 роки Фонд держмайна "сильно змінився і має сталість, має нові процеси".

Відставка – це моє особисте бажання та мої плани,

– наголосив посадовець.

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