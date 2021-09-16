Голова Луганської ОДА розповів про стан мера Щастя, пораненого бойовиками

Внаслідок обстрілу населеного пункту Щастя на Луганщині отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець. Наразі його життю нічого не загрожує.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Водночас після обстрілу російськими найманцями Щастя більше ніхто не постраждав.

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"Його життю (Олександра Дунця – 24 канал) нічого не загрожує. Йому вже зробили операцію – видалили осколок, який був у нозі. Кістку й артерію не зачепило. Після другого обстрілу він отримав осколкове поранення у праву ногу", – розповів Сергій Гайдай.

Дунець їхав оглянути місце події після обстрілу

Після першого обстрілу, який був о 6:47, за словами голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, було пошкоджено гуртожиток, зокрема, дах будинку, а також:

автомобіль, розташований поруч;

розбиті 20 вікон;

стіни посічені осколками.

Після закінчення обстрілу керівник військово-цивільної адміністрації Щастя Олександр Дунець поїхав подивитись, що відбулось на місці події і хто постраждав.

Коли він там перебував і все оглядав, то якраз і був другий обстріл. Це вже о 7:30 – мінометні снаряди 82 калібру, внаслідок якого він й був поранений,

– зазначив Гайдай.

Він повідомив, що у відповідному гуртожитку Щастя дійсно живуть люди. На щастя, все обійшлося й більше ніхто з місцевих не отримав поранення.

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