Для України це екзистенційна війна, – Хмара пояснив справжню мету Путіна

Росія не обмежує свої цілі окупацією окремих регіонів, а прагне знищити українську державність. Путіна може зупинити лише усвідомлення того, що він починає програвати війну.

Про це під час спілкування зі журналістами заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Чому Путін продовжить війну?

Росію не цікавить лише контроль над Донецькою чи Луганською областями – її стратегічна мета значно ширша. За словами Хмари, Кремль прагне захопити всю Україну, знищити українську державність і представити це як частину історичного розширення Росії.

Її ціль – вся Україна. Для України це екзистенційна війна,

– сказав він.

Путін сприймає війну як продовження формування російської імперії. Тому будь-які поступки з боку України російський лідер може трактувати не як можливість для миру, а як доказ ефективності тиску та сигнал до продовження агресії.

Важливо знати! Екзистенційною називають війну, від результату якої залежить саме існування держави, народу або його політичної системи. У цьому контексті йдеться не лише про втрату окремих територій, а про загрозу українській державності та здатності України існувати як незалежна країна.

За словами Хмари, Росія також розглядає можливість додаткової хвилі мобілізації. Йдеться про залучення близько 300 тисяч людей цього року та ще 300 тисяч наступного.

Такі плани, за його оцінкою, пов'язані з проблемами російської армії на фронті та постійним зростанням втрат. Кремль намагається компенсувати втрати новими людськими ресурсами та продовжувати бойові дії.

Водночас Хмара вважає, що Путіна може змусити змінити його підхід лише відчуття поразки у війні. А домогтися цього можна лише демонстрацією ефективної сили та здатності України завдавати Росії відчутних втрат.

Нагадаємо, Путін під час зустрічі з педагогами та студентами 29 серпня зробив чергову цинічну заяву про війну проти України. Розповідаючи про експедицію на Північний полюс, російський диктатор згадав білих ведмедів і косаток та описав їхні взаємини як приклад "харчового ланцюга".

Цю аналогію він використав у контексті пояснення, чому Росія проводить так звану "спеціальну військову операцію" проти України. Він фактично представив агресію через логіку боротьби сильнішого зі слабшим, де нападник діє тому, що має перевагу.