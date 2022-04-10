Голова ОВА наказав мені виїхати з міста та повернутися після передислокації, – мер Маріуполя

Мер Маріуполя Вадим Бойченко пояснив свій виїзд з міста. Каже, що спочатку їхати не збирався. Однак глава ОВА Павло Кириленко порадив йому таки зробити це.

Так, Бойченко сказав, що не хотів їхати навіть, коли розстріляли його дім та повідомили, що на нього полюють.

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Росіяни хотіли поставити замість Бойченка маріонетку

Меру пояснили, що в місто зайшли ДРГ. Вони хотіли захопити його особисто та поставити під російським триколором. Або навпаки, сказати, що Бойченко нібито дуже хворий і передає керування містом умовній маріонетці.

Глава ОВА сказав Бойченку виїжджати

Мер розповів, що його попереджали і наполягали. Він зауважив, що є велика кількість засобів примусити людину робити те, що вона не хоче робити.

Наказали хоча б не залишатись у місті вночі. Я зателефонував голові військової адміністрації Павлу Кириленку. І той сказав мені: "Виїжджайте (призначив точку, куди саме), створюйте там штаб оборони Маріуполя і після передислокації сил та засобів, повертайтесь",

– розповів Бойченко.

Як виїхав Бойченко

Чиновник мав намір на ніч виїжджати до штабу, за межі Маріуполя, а вдень повертатись і працювати у місті. Зазначив, що ввечері 26 лютого він виїхав з міста до штабу. Вранці 27 лютого вирушили назад до Маріуполя.

Бойченко каже, що, коли їхали, була довжелезна черга, тому затримались на годину й не встигли проскочити. Під одним з населених пунктів чиновники потрапили в зону активних бойових дій.

Ми думали, що нам – кінець. Коли розібрались, місцеві тероборонівці заборонили нам їхати далі. Нас просто не впустили до міста через важкі танкові бої. Ми вимушені були повернутись,

– пояснив політик.

На той момент в'їзд до міста вже був заблокований, росіяни взяли його в облогу.

Частина команди – в Маріуполі

За словами Бойченка, відтоді частина команди – в Маріуполі, а частина – у штабі. Всі комунальні служби координували через Михайла Когута, який залишився у Маріуполі.

Бойченко запевняє, що так ніхто не планував, бо не думали, що росіяни так швидко оточать місто.

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