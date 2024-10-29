"Щиро розкаявся": голова Печерського ТЦК, який списував з обліку офіцерів, уникне покарання

На нещодавньому судовому засіданні посадовець Печерського територіального центру комплектування (ТЦК) та спільного підприємства (СП) у Києві визнав, що неправомірно зняв з військового обліку 19 офіцерів запасу. Незважаючи на це визнання, суд вирішив закрити провадження проти нього, посилаючись на закінчення строків давності.

Про це повідомляє Слідтво.Інфо з посиланням на постанову Печерського районного суду Києва.

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У судовому рішенні ідеться, що в період з березня по вересень 2022 року начальник відділу по роботі з офіцерами запасу та особовим складом не забезпечив ведення точного обліку та заповнення необхідної документації для постановки на військовий облік офіцерів запасу. Це призвело до безпідставного зняття 19 офіцерів запасу з військового обліку за станом здоров'я.

Розслідувачі пишуть, що йдеться про Сергія Калугіна, який нині обіймає посаду начальника Печерського ТЦК.

Яку відповідальність мав би понести Калугін

За такі дії посадової особи передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 172−15 Кодексу України про адміністративні правопорушення – недбале ставлення до військової служби.

У документі також зазначили, що в суді працівник військкомату повністю визнав провину і "щиро розкаявся". Суд також вважає його провину доведеною повністю.

Водночас адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення — через три місяці з дня його виявлення.

Тож "враховуючи, що строк накладення адміністративного стягнення минув", суд вирішив, що провадження у справі підлягає закриттю.