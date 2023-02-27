Голова правління Укрзалізниці йде у відставку: його чекає нова посада

У вівторок, 27 лютого, голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що йде у відставку. Він зазначив, що свою посаду залишає зі спокійним серцем.

Голова правління Укрзалізниці очолить нову посаду

Натомість його чекає нова посада у компанії. Він за спільним рішенням з віцепрем'єром Олександром Кубраковим очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

Варте уваги УЗ евакуювала 112 000 тварин та зробила 11 українських вокзалів pet-friendly

369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається "залізна команда". Тому впевнений, що в компанії й далі все буде добре,

– написав він

Камишін подякував за оцінку своєї роботи

Голова правління Укрзалізниці подякував Володимиру Зеленському та віцепрем'єру Олександру Кубракову за високу оцінку роботи на посаді. Не оминув він увагою й команду компанії.

Вдячний найкращій в країні "залізній команді", залізничникам – справжнім залізним людям, та всім, з ким пересікались по роботі,

– підкреслив Камишін.

А також наголосив, що з гордістю носитиме звання однієї із "залізних людей".