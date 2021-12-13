Голова ВАКС розповіла, чи пропонували їй та колегам хабарі

13 грудня 2021 , 19:32
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Джерело:

24 канал

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич повідомила, що їй не пропонували хабар за час роботи суддею. Її колегам також.

Цим вона поділилась в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Ведуча прямо запитала, чи пропонували їй та колегам коли-небудь хабар.

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"Ні, не пропонували. Втім, якби й пропонували, то в суддів є 5 днів, щоб звернутися в компетентні органи", – заявила Танасевич.

Вона наголосила, що випадку, коли пропонують хабар – суддя зобов'язаний ідентифікувати зазначену особу. Крім того, залучити свідків такого інциденту та звернутись до органів правопорядку.

Жоден суддя (ВАКС – 24 канал) про такі випадки не повідомляв, з чого я роблю переконливий висновок, що таких подій не було,
– додала Танасевич.

Хто така Олена Танасевич

  • Танасевич показала найкращі бали на відборі до Вищого антикорупційного суду.
  • Вона закінчила харківську Юридичну академію, а присягу судді склала у 2012 році. Працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області.
  • Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду, який оприлюднили експерти Фундації DEJURE.
  • У 2020 році видання "Фокус" склало рейтинг жінок України, які найбільше впливають на політичні, суспільні, культурні та економічні процеси в країні. Танасевич потрапила до першої десятки.
  • Відомо також про інцидент, який стався 23 грудня 2020 року. Голову ВАКС помітили на передноворічній вечірці, яку організував колишній регіонал Сергій Ківалов у приміщенні філіалу Одеської юракадемії на околиці Києва. З нею на святі також були скандальні судді Павло Вовк та Олександр Тупицький.

Джерело: Вікіпедія

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Автор: Олена Данилів