Голова Верховного Суду Данішевська пішла у відставку

Валентина Данішевська звільнилася з посади голови Верховного Суду. Її відставку остаточно підтримала Вища рада правосуддя 30 листопада.

На посаді голови Верховного Суду Данішевська перебувала рівно 4 роки – з 30 листопада 2017-го.

Важливо ВРП відправила у відставку суддю Верховного Суду Данішевську

Як пояснили раніше у ВРП, загальний стаж роботи судді Данішевської становить більш ніж 20 років, що дає їй право на відставку.

ВРП вирішила звільнити Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про суддю Данішевську

З 1987 року Валентина Данішевська була головною арбітринею арбітражу Управління торгівлі Запорізького облвиконкому. У 1992 році її призначили арбітринею, а згодом – суддею арбітражного суду Запорізької області, з 2017 року – суддею Верховного Суду в Касаційному господарському суді.

30 листопада 2017 року Данішевська стала головою Верховного Суду шляхом обрання за допомогою таємного голосування строком на 4 роки. Відтоді вона входила до складу ВРП за посадою.

Після того, як суддя отримує 20 років стажу, він чи вона може піти на пенсію.

Зауважимо, що новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва. Він обійме цю посаду з 1 грудня 2021 року. За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів Верховного Суду.