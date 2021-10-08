Голова Верховного Суду Данішевська заявила, що йде у відставку: коли оберуть нового керівника

8 жовтня 2021 , 13:19
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Очільниця Верховного Суду Валентина Данішевська не буде претендувати повторно на цю посаду. Вона відмовилася подавати свою кандидатуру.

Відтак у 2021 році закінчить свою 4-річну каденцію. Про це вона повідомила 8 жовтня суддям Верховного Суду після пленуму.

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Данішевська не претендуватиме повторно на посаду голови Верховного Суду

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила, що не має наміру повторно пропонувати свою кандидатуру після того, як у листопаді 2021 року закінчиться її термін перебування на цій посаді.

Відтак посадовиця підкреслила, що судді мають обрати вже іншого очільника.

Я не пропонуватиму своєї кандидатури. Ми маємо шукати в наших лавах нового голову Верховного Суду,
– наголосила вона.

Данішевська також додала, що Верховний Суд збереться на пленум з розгляду кандидатур на посаду нового голови 22 жовтня 2021 року.

Що відомо про Валентину Данішевську

  • Валентина Данішевська працювала в Арбітражному суді Запорізької області, очолювала благодійну організацію "Центр комерційного права".
  • У 2015 році її обрали до складу громадської ради при Міністерстві юстиції України.
  • На посаду голови Верховного Суду Данішевську було призначено 30 липня 2017 року під час першого засідання пленуму новосформованого органу. Тоді відбулося таємне голосування, на якому суддя набрала 67 голосів зі 111.
  • Відомо, що очільниця Верховного Суду написала листа президенту Володимиру Зеленському і ексспікеру Дмитру Разумкову про "неконституційність" очищення Вищої ради правосуддя.
Автор: Марина Васильєва