Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виїхала у Київ

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виїхала у столицю України. У Києві в неї запланована зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Дипломатка виїхала у ніч із 7 на 8 квітня поїздом з Пшемишля. Польське місто розташоване приблизно за 13 кілометрів від кордону з Україною.

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Що відомо про поїздку голови Єврокомісії в Київ

Фон дер Ляєн прибуде до української столиці у складі делегації із:

головним дипломатом Європейського Союзу Жозепом Боррелем;

прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером та низкою європарламентаріїв.

З нетерпінням чекаю у Києві,

– написала у твітері голова Єврокомісії.

Зауважимо, що Урсула фон дер Ляєн – перша високопоставлена європейська політикиня, яка з моменту різанини у Бучі під Києвом відвідує українську столицю.

Нагадаємо, про зустріч європейської дипломатки та президента України повідомили 7 квітня. Зеленський зауважив, що такий вчинок оцінить весь світ.

Відновлення роботи дипломатів у Києві

Як повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, у Києві відновили роботу дипломати Литви, Латвії, Туреччини та Словенії. Вже незабаром прибуде посол Естонії.

"Вважаю, що саме присутність послів іноземних держав у Києві є важливим показником підтримки України, а також кроком, який точно може пришвидшити мир", – наголосив Єрмак.

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