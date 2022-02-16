Голова Євроради пропонує провести донорську конференцію для економіки України

Очільник Європейської ради Шарль Мішель 16 лютого запропонував провести донорську конференцію для України. Таким чином можна буде підтримати нашу економіку на тлі російської загрози.

Мішель під час виступу в Європейському парламенті нагадав, що Єврокомісія ініціювала виділення Україні екстреного кредиту розміром 1,2 мільярда євро.

Важливо Рада Європи виступила із заявою на підтримку України

Для економіки цього не вистачить

Та, на думку політика, цього недостатньо. Криза має щоденний негативний вплив на економіку України.

Саме тому я хотів би ініціювати у тісній співпраці з Україною і ЄС конференцію донорів, щоб підтримати економічну стійкість і реформи в Україні з огляду на загрозу, яка нависла над країною,

– заявив Мішель.

Ймовірну дату проведення ініціативи та формат Мішель не назвав.

Підтримка Євросоюзу для України

Євросоюз фінансово підтримує Україну ще з 2014 року. До 2021 ЄС провів 5 операцій макрофінансової допомоги. Сума цих кредитів склала 5 мільярдів євро.

1 лютого 2022 року Єврокомісія внесла пропозицію щодо додаткової макрофінансової допомоги Україні в 1,2 мільярда. Цю пропозицію схвалили.

Зауважимо, Німеччина теж пообіцяла Україні фінансову підтримку на тлі загрози нового російського вторгнення. Мовиться про 150 мільйонів євро.

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