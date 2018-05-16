Голова OnePlus поділився фото, які зробив на ще неанонсований OnePlus 6
Перед офіційною презентацією флагманського смартфону OnePlus 6 генеральний директор компанії Піт Лау вирішив похизуватися можливостями зйомки новинки.
Про це повідомляє Android Headlines.
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Лау опублікував в соціальній мережі Weibo декілька фотографій, які були зроблені на флагманську камеру OnePlus 6.
Фото зроблені на OnePlus 6
Фото зроблені на OnePlus 6
Фото зроблені на OnePlus 6
Фото зроблені на OnePlus 6
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Варто зазначити, що згідно з різними витоками, OnePlus 6 отримає подвійну камеру з модулями на 16 і 20 мегапікселів. І хоча роздільна здатність сенсорів така ж, як у попередника, в новинці очікуються наявність системи оптичної стабілізації зображення і можливість запису надсповільненого відео.
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