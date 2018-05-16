Голова OnePlus поділився фото, які зробив на ще неанонсований OnePlus 6

Перед офіційною презентацією флагманського смартфону OnePlus 6 генеральний директор компанії Піт Лау вирішив похизуватися можливостями зйомки новинки.

Про це повідомляє Android Headlines.

Читайте також: Камери у смартфонах Xiaomi можуть стати найкращими у світі

Лау опублікував в соціальній мережі Weibo декілька фотографій, які були зроблені на флагманську камеру OnePlus 6.



Фото зроблені на OnePlus 6



Фото зроблені на OnePlus 6



Фото зроблені на OnePlus 6



Фото зроблені на OnePlus 6

Читайте також: Як зробити якісне відео за допомогою смартфона: поради

Варто зазначити, що згідно з різними витоками, OnePlus 6 отримає подвійну камеру з модулями на 16 і 20 мегапікселів. І хоча роздільна здатність сенсорів така ж, як у попередника, в новинці очікуються наявність системи оптичної стабілізації зображення і можливість запису надсповільненого відео.