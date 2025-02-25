Справжній Путін у цьому році ще не показувався, – психолог про двійників диктатора

Ні для кого не секрет, що російський диктатор Владімір Путін може мати кількох двійників. Вони виконують різні функції: забезпечують його безпеку, дозволяють бути в кількох місцях одночасно та заміняють його на публічних заходах через проблеми зі здоров'ям.

Цікаво, що у 2025 році справжній Путін міг не з'являтися на публіці, а на голові його двійника помітили дивний шрам. Психолог і профайлер Дмитро Попов припустив 24 Каналу, що це може бути хірургічне втручання, спрямоване на максимальне наближення двійника до оригіналу.

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Навіщо Путіну двійники

Путін використовує двійників насамперед для забезпечення своєї безпеки. Відомо, що бували випадки, коли "справжній" диктатор перебував у Маріуполі на борту Мі-8, який не мав жодних захисних характеристик, а потім його посадили в неброньовану автівку Toyota Land Cruiser.

Це порушення всіх правил безпеки, тому очевидно, що Путін був підставний, якщо його було не шкода втратити,

– пояснив психолог.

Крім того, через проблеми зі здоров'ям Путін вже не може активно брати участь у заходах. Він не здатен довго виступати. Наприклад, на форумах у Валдаї чи Петербурзі, а також під час представлення парламенту, обираються молодші двійники.

Цього року справжній Путін ще не з'являвся на публіці,

– зазначив Дмитро Попов.

Ще однією причиною для використання двійників є необхідність продемонструвати "доброту" Путіна, що вимагає його одночасної присутності у кількох місцях. Журналісти навіть зафіксували випадок, коли він з'явився в Москві одночасно у трьох різних локаціях.

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Двійників Путіна почали змінювати ще більше

Нещодавно журналісти помітили дивний шрам на голові Путіна. В інтернеті почали жартувати про "тріснутий" ботокс на лобі, однак ситуація виглядає дещо інакше.

Профайлер пояснив, що клон, якого колись створили схожим на главу Кремля, старіє по-іншому, ніж сам Путін. Тому шрам на лобі не має жодного стосунку до ін'єкцій краси, адже для цього потрібно лише трохи препарату. Натомість це результат ін'єкцій, щоб створити максимальну схожість з оригіналом і ще й у такому похилому віці.

Тож, як припустив Дмитро Попов, це свідчить про хірургічні втручання, спрямовані на наближення клона до зовнішності Путіна.

Ще у серпні 2023 року очільник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що справжній керівник Росії Владімір Путін востаннє з'являвся на публіці влітку 2022 року. Причин, чому він ховається, може бути безліч.