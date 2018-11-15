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      Головкін та Альварес можуть провести третій бій: названа умова

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      Геннадій Головкін та Сауль Альварес
      Геннадій Головкін та Сауль Альварес

      Геннадій Головкін (38-1-1, 34 КО) може домогтися реваншу з Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО) по лінії WBC.

      Екс-чемпіон світу в середній вазі Геннадій Головкін може стати обов'язковим претендентом для Сауля "Канело" Альвареса по лінії WBC і домогтися, таким чином, третього бою з єдиним боксером, що завдав йому поразки.

      Читайте також: Альварес втратив один з титулів після перемоги над Головкіним

      Але для цього Головкін доведеться перемогти тимчасового чемпіона WBC в середній вазі Джермалла Чарлі.

      WBC зобов'язав Чарлі, який є тимчасовим чемпіоном і обов'язковим претендентом, провести бій проти Головкіна, оскільки Головкін програв в близькому поєдинку спірним рішенням і заслуговує права на ще один бій. Чарлі є обов'язковим претендентом, Головкін зажадав негайного реваншу, а Канело попросив про добровільний захист. Ми знайшли компромісний варіант, зобов'язавши Чарлі і Головкіна зустрітися. Сподіваємося, що бій відбудеться,
      – розповів президент WBC Мауріціо Сулейман.

      Нагадаємо, що в останньому бою Головкін зазнав поразки від Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО) і залишився без титулів. Сміт же виявився сильнішим Джорджа Гроувза (28-4, 20 КО) і виграв пояс WBA.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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