Розвідка Британії назвала головну мету армії Росії на фронті
Джерело:Ministry of Defense
Російські війська не полишають спроб захопити українські території. Британська розвідка зазначила, що є головною метою на фронті для окупаційної армії.
Для окупаційних військ головною метою залишається оточення Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.
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Оточення Авдіївки – ключовий напрямок зусиль армії Росії
Розвідники заявили, що попри досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки Донецької області, Росія не змогла отримати вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.
За даними британської розвідки, ймовірно, оточення Авдіївки, залишиться ключовим напрямком зусиль росіян.
Аналітики британської розвідки зазначили, що на сьогодні Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.
Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня,
– зазначають у Міноборони Британії.
Що відбувається на Авдіївському напрямку: останні новини
- Розпочавши зимовий наступ, росіяни не досягли своїх цілей, проте відступати загарбники не планують, а на деяких напрямках навіть посилюють тиск. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, додав, що окупантам потрібні перемоги напередодні так званих президентських виборів. Для цього вони сконцентрувались на пріоритетних напрямках.
- "В перспективі саме Авдіївка може стати для росіян кульмінацією зимового наступу. Зараз вони готують сили до так званих президентських виборів, тому намагаються збільшити тиск саме на Авдіївку. Їхній пріоритет – оточити та захопити місто", – підкреслив військовий оглядач.
- 15 січня стало відомо, що бійці Сил оборони виявили та ефектно знешкодили групу російських військових, які намагалися проводити розвідку поблизу Авдіївки Донецької області.
- Українські військові із 47 окремої механізованої бригади розповіли, що той факт, що залишки приватної військової компанії "Вагнера" перекинули на Авдіївський напрямок, підтверджує один із шевронів терористів, на якому зазначений притаманний для них напис.