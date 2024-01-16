Розвідка Британії назвала головну мету армії Росії на фронті

Російські війська не полишають спроб захопити українські території. Британська розвідка зазначила, що є головною метою на фронті для окупаційної армії.

Для окупаційних військ головною метою залишається оточення Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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Оточення Авдіївки – ключовий напрямок зусиль армії Росії

Розвідники заявили, що попри досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки Донецької області, Росія не змогла отримати вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

За даними британської розвідки, ймовірно, оточення Авдіївки, залишиться ключовим напрямком зусиль росіян.

Аналітики британської розвідки зазначили, що на сьогодні Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня,

– зазначають у Міноборони Британії.

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