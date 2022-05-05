Головна провокація не вдалась, – військовий експерт про ситуацію на Придністров'ї

Напруга на Придністров'ї, потрохи згасає, бо головна мета цієї провокації – змусити ЗСУ піти на силовий варіант вирішення придністровського питання. Але потрібно розуміти, що без прохання з боку керівництва Молдови нічого не буде.

Про це 24 каналу повідомив віййськовий експерт Олег Жданов. Він також додав, що Росії буде дуже важко відкрити ще один фронт саме з боку Бесарабії, адже ЗСУ вогнем контролюють акваторії навколо Зміїного.

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Ми не піддались на цю провокацію і вона не вдалась, мабуть, окупанти там будуть "хитати" ситуацію 9 травня, але ЗСУ поводиться належно, поки що не втручаємось туди,

– розповів Олег Жданов.

Ймовірність висадки десанту у Бесарабії

Військовий експерт зазначає, що станом на сьогодні, це варіант теж є малоімовірним, бо ЗСУ вогневим впливом контролюють острів Зміїний. Це було б найочевиднішим місцем для ворога, аби розташувати там ППО для прикриття того ж десанту.

Також ЗСУ продемонстрували, що повністю контролюють акваторію від Зміїного до Бесарабії вогневим впливом,

– зазначає Жданов.

Активізація бомбардувань мирних міст

Красномовно на цю тему виступив Шойгу, який заявив, що армія Росії буде нападати на західну допомогу, говорить експерт. На переконання Жданова, окупанти розуміють, що із кожним таким конвоєм ми міцнішаємо, у нас стає більше зброї. А росіяни навпаки знижують свій потенціал та йдуть у мінус. Тому для них дуже важливо зірвати постачання техніки нашим військовим.

Що відомо про ситуацію на Придністров'ї

На території не визнаного Придністров'я окупанти влаштували серію провокацій. Таким чином вони намагаються посіяти страх серед місцевого населення та розпочали "підготовку" військ для нібито відкриття ще одного фронту наступу в Україну.

Щодо боєздатності цієї "армії", то вона не налічує більше 1 500 осіб та зовсім без бойового досвіду. Аби розпорошити сили ЗСУ, росіяни на території Придністров'я проводять демонстраційні дії вздовж кордону, українська розвідка повідомляла також про проведення воєнних зборів.

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