Головна задача, – Веніславський назвав напрямки, куди намагається просунутись ворог

Російські окупанти продовжують стягувати війська та техніку на Сході України. Саме там вони зараз намагаються докласти максимум зусиль, аби виконати бодай мінімальний план.

Про це повідомив в ефірі 24 каналу член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Як він зазначив, останні подій вказують на те, що окупантам не вдасться досягнути посталених цілей.

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Напрямки атаки ворога

"Перша головна задача ворога – це оточення наших збройних формувань і Збройних сил України з оперативно-тактичного угрупування "Схід". Це колишня зона Операції Об'єднаних сил", – заявив Веніславський.

За його словами, російські окупанти намагатимуться атакувати в напрямках Сєверодонецька, Попасної, Лиману, Барвінкового та Слов'янська. Водночас на Ізюмському напрямку загарбники зосередили достатньо потужні угрупування.

Підтягують резерви

Крім того, російські війська підтягують резерви з Бєлгородської області. За даними нашої розвідки, там вони мають декілька батальйонів тактичних груп, які можуть ввести на територію України, щоб залучити до бойових дій.

Тобто зараз росіяни намагаються докласти максимум зусиль для того, аби оточити наше оперативно-тактичне угрупування "Схід". Водночас досягти задачі виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей,

– зазначив Веніславський.

Однак він наголосив, що окупантам це не вдається. Як зауважив Веніславський, останні події на Ізюмському та інших напрямках східного фронту свідчать про те, що навіть в цій мінімальній програмі загарбники не досягнуть успіху.

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Ситуація на Сході України: останні новини

Сьогодні, 1 травня, у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що російські війська продовжують наступ у Східній операційній зоні. Зазначається, що окупанти активно обстрілюють позиції українських захисників, а також стягують техніку в прикордонні зони.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Росія намагається просуватись в напрямку Ізюма. Там ворог зосередив сотні одиниць озброєння та 2 зенітно-ракетні дивізіони.

У пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомили, що за 30 квітня українські військові ліквідували 81 російського загарбника. Водночас здобули багато перемог у небі.

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