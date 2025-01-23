Ключ до миру і реальної безпеки, – Зеленський щодо заяви Трампа про мир і ціни на нафту
- Президент Зеленський наголосив на важливості тиску на Росію для досягнення миру в Україні та відзначив роль ППО у порятунку життів.
- Зеленський провів наради щодо міжнародної співпраці, підкресливши важливість енергоресурсів для безпеки та закликав Європу працювати зі США, а не з Росією.
- Прем'єр-міністр Шмигаль доповів про позитивне виконання програми "єПідтримка", де вже профінансовано більше ніж 12 мільйонів заявок.
Президент Зеленський увечері 23 січня традиційно опублікував звернення до українців. Він розповів про нові кроки щодо досягнення миру в Україні.
Він зауважив, що світ повинен продовжувати тиснути на Росію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
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Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю
23 січня росіяни атакували Запоріжжя. Від ракетного удару постраждали 52 людини. Серед них – рятувальники, по яких Росія здійснила повторну атаку.
На жаль, одна людина загинула.
"І кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів, і дуже важливо, щоб партнери відчували, наскільки це реально допомагає, коли зміцнюється наш повітряний захист і коли військові можуть звітувати перед суспільством про ефективні збиття, а не про влучання. І хочу подякувати зараз усім нашим рятувальникам ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає людям після ударів: ваша робота справді підтримує всю нашу країну", – сказав Зеленський.
Прем'єр прозвітував про ситуацію в енергетиці та щодо "єПідтримки"
Зеленський повідомив, що заслухав доповідь прем'єр-міністра Шмигаля.
Енергетика – ситуація в галузі та робота наших енергокомпаній. Я вдячний усім ремонтним бригадам, усім інженерам, усім працівникам нашої енергетики,
– сказав президент.
Шмигаль також доповів щодо програми "єПідтримка". За його словами, програма виконується "дуже позитивно", а також є великий запит від українців.
"Є більш ніж 12 мільйонів заявок, і більшість уже профінансовані. Своєчасність програми очевидна. Ми будемо працювати й над іншими державними програмами – зараз дуже важливо підтримати якнайбільше українських сімей, якнайбільше наших громадян", – додав президент.
Зеленський розповів про наради щодо співпраці зі США та іншими партнерами
Зеленський розповів, що Україна координує міжнародну роботу. У четвер, 23 січня, були відповідні наради, зокрема, що США та наших європейських партнерів.
Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб'єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію,
– сказав президент.
Він зауважив, що енергоресурси та, зокрема, нафта – "один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки".
Зеленський наголосив, що Європі щодо енергоресурсів варто більше працювати саме зі США та іншими країнами світу, але аж ніяк не з Росією.
"Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи. Я дякую всім, хто нам допомагає!" – додав президент.
Нагадаємо, що Трамп сподівається, що рішення щодо закінчення війни в Україні буде знайдено якнайшвидше. Також він анонсував, що звернеться до Саудівської Аравії та Організації країн-експортерів нафти знизити на неї ціни.