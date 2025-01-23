Ключ до миру і реальної безпеки, – Зеленський щодо заяви Трампа про мир і ціни на нафту

Президент Зеленський увечері 23 січня традиційно опублікував звернення до українців. Він розповів про нові кроки щодо досягнення миру в Україні.

Він зауважив, що світ повинен продовжувати тиснути на Росію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також У МЗС відповіли, чи продовжує надходити військова допомога з США після указу Трампа

Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю

23 січня росіяни атакували Запоріжжя. Від ракетного удару постраждали 52 людини. Серед них – рятувальники, по яких Росія здійснила повторну атаку.

На жаль, одна людина загинула.

"І кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів, і дуже важливо, щоб партнери відчували, наскільки це реально допомагає, коли зміцнюється наш повітряний захист і коли військові можуть звітувати перед суспільством про ефективні збиття, а не про влучання. І хочу подякувати зараз усім нашим рятувальникам ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає людям після ударів: ваша робота справді підтримує всю нашу країну", – сказав Зеленський.

Прем'єр прозвітував про ситуацію в енергетиці та щодо "єПідтримки"

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь прем'єр-міністра Шмигаля.

Енергетика – ситуація в галузі та робота наших енергокомпаній. Я вдячний усім ремонтним бригадам, усім інженерам, усім працівникам нашої енергетики,

– сказав президент.

Шмигаль також доповів щодо програми "єПідтримка". За його словами, програма виконується "дуже позитивно", а також є великий запит від українців.

"Є більш ніж 12 мільйонів заявок, і більшість уже профінансовані. Своєчасність програми очевидна. Ми будемо працювати й над іншими державними програмами – зараз дуже важливо підтримати якнайбільше українських сімей, якнайбільше наших громадян", – додав президент.

Зеленський розповів про наради щодо співпраці зі США та іншими партнерами

Зеленський розповів, що Україна координує міжнародну роботу. У четвер, 23 січня, були відповідні наради, зокрема, що США та наших європейських партнерів.

Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб'єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію,

– сказав президент.

Він зауважив, що енергоресурси та, зокрема, нафта – "один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки".

Зеленський наголосив, що Європі щодо енергоресурсів варто більше працювати саме зі США та іншими країнами світу, але аж ніяк не з Росією.

"Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи. Я дякую всім, хто нам допомагає!" – додав президент.

Нагадаємо, що Трамп сподівається, що рішення щодо закінчення війни в Україні буде знайдено якнайшвидше. Також він анонсував, що звернеться до Саудівської Аравії та Організації країн-експортерів нафти знизити на неї ціни.