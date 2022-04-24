Головне питання – Маріуполь: в ОП поділилися очікуваннями від візиту генсека ООН Гутерреша

Генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну у четвер, 28 квітня. І в Офісі Президента уже назвали основне очікування від його візиту до нашої держави.

Передовсім Україна очікує на розв'язання питань, пов'язаних із Маріуполем. Про це заявив в ефірі телемарафону заступник глави Офісу Президента Андрій Сибіга, передає 24 канал.

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Ключове питання зараз – питання Маріуполя

Ми дуже сподіваємося на зрушення на Маріупольському напрямку, очікуємо на розблокування ситуації з гуманітарними коридорами та запобігання гуманітарної катастрофи,

– наголосив він.

Заступник керівника ОП додав, що наступного тижня очікує безліч важливих подій. Сибіга зазначив, що міжнародна підтримка України зростатиме, а разом із нею – антивоєнна коаліція.

Зазначимо, що 26 квітня Антоніу Гутерреш відвідає Москву. Під час свого візиту він повинен зустрітися з Володимиром Путіним.

А вже 28 квітня завітає до Києва, щоб провести зустріч з Володимиром Зеленським.

Президент України вже розкритикував той факт, що Гутерреш спочатку поїде до Росії, а потім уже до України. Він вважає, що передовсім генсек ООН повинен був відвідати нашу державу, побачити всі ті звірства, які чинили російські військові, і лише після цього зустрічатися з Путіним.

Сам генсек ООН підкреслив, що у ці небезпечні часи він прагнув би обговорити кроки, які слід негайно зробити, задля досягнення миру. Також його цікавить "майбутнє багатосторонності, заснованої на статуті ООН і міжнародному праві".

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