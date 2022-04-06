Головне, щоб я був адекватним, – Зеленський розповів, скільки часу спить після початку війни

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що попри війну та напружений графік знаходить час на сон. Крім того, він зізнався, що може здрімнути навіть під час зустрічей.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk. Попри обґрунтоване небажання розмовляти на тему сім'ї, він з радістю поділився деякими моментами особистого графіка під час війни.

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Зеленський розповів про час сну в умовах війни

Президент зауважив, що на сон знаходить близько 5 годин на добу.

Щодо того скільки я сплю. Для мене найважливіше, щоб я був адекватним, і тому для сну знаходжу час – годин 5 виходить,

– сказав він.

Крім того, він поділився з інтерв'юеркою інформацією, що може задрімати під час деяких зустрічей.

Іноді я з відкритими очима можу дивитися на людину і з відкритими очима трішки відпочивати в цей момент. Трохи дрімаю в цей час,

– додав Зеленський.

Раніше Михайло Подоляк розповідав, що президент спить мало, оскільки постійно перебуває на зв’язку із міжнародними лідерами.

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