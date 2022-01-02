У лікарні помер військовий, спалах COVID-19 в Антарктиді: головні новини 2 січня

У лікарні помер військовий, якого 27 грудня поранив ворожий снайпер. Стало відоме ім'я воїна, що загинув на Донбасі 31 грудня. У Польщі у новорічну ніч вбили українця, поліція затримала 12 осіб. В Антарктиді на дослідницькій станції стався спалах COVID-19. У Німеччині допускають зупинку "Північного потоку-2". Такими були головні новини 2 січня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 2 січня:

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У лікарні помер військовий

Джерело: фейсбук Коростенського міського колегіуму

У лікарні 1 січня на 21-році життя помер український захисник Ігор Тичина. Ворог поранив героя 27 грудня. Про втрату повідомила пресслужба Коростенського міського колегіуму.

Ігор Тичина гідно та відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися,

– мовиться у повідомленні.



Ігор Тичина / фейсбук Коростенського міського колегіуму

Ігор Тичина перебував у комі

Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська зауважила, що герой воював у складі 95 десантно-штурмової бригади. За життя воїна боролися у Харківському госпіталі.

Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося,

– розповіла вона.

Назвали ім'я загиблого воїна

Джерело: фейсбук 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Стало відоме ім'я загиблого 31 грудня на Донбасі українського військового. Під час обстрілу позицій ЗСУ поранення, несумісного з життям, зазнав Станіслав Богуславський.

У пресслужбі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади повідомили, що молодший сержант Богуславський був щирою та відкритою людиною. Його загибель – важка втрата для всіх. Герой завжди був готовий протягнути руку допомоги своїм побратимам.

Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу. Вічна пам'ять герою. Не пробачимо,

– наголосили військові.



Станіслав Богуславський / фейсбук 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади

Смерть українця закордоном

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблих героїв України.

Джерело: Wiadomości

У Польщі знайшли тіло вбитого українця. В нього була серйозна травма голови, яка, ймовірно, стала причиною смерті. Правоохоронці затримали 12 осіб, яких вважають причетними до вбивства.

Загиблого виявили перехожі на вулиці. За попередніми даними, 47-річний українець святкував Новий рік у компанії земляків та іноземців. Усі вони – громадяни України, Білорусі та Індонезії.

Через алкогольне сп'яніння вони не змогли дати свідчення. Обставини інциденту встановлюються.

Спалах COVID-19 в Антарктиді

Джерело: BBC

Співробітники бельгійської дослідницької станції антарктичної станції "Принцеса Єлизавета" підхопили коронавірус. Зазначається, що смертельну інфекцію виявили у 16 з 25 полярників.

Першого інфікованого виявили 14 грудня. Він був членом команди, яка прибула на станцію тиждень тому. Далі вірус почав швидко поширюватися.

Фахівці вважають, що на станцію потрапив штам Омікрон, оскільки всі полярники вакциновані, а один з них навіть має бустерну дозу.

Полярники продовжують роботу

Нині хвороба у всіх перебігає в легкій формі, тому вони вирішили продовжити роботу і не залишати станцію.

Керівник проєкту Міжнародного полярного фонду Джозеф Чік зауважив, що працівникам запропонували полетіти додому 12 січня, якщо є така необхідність, але ніхто із групи не погодився.

Зупинка "Північного потоку-2"

Наразі на станції "Принцеса Єлизавета" працюють 2 лікарі, які стежать за станом хворих. Допоки поширення COVID-19 на об'єкті не припиниться, станція не зможе приймати нових співробітників.

Джерело: Funke

Представник "Зелених" Омід Нуріпур, який претендує на посаду голови партії, назвав умови, згідно з якою запуск російського газопроводу "Північний потік-2" слід поставити під питання.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, то, зрозуміло, "Північний потік-2" повинен стати предметом обговорення. Це взагалі не питання,

– переконаний політик.

Омід Нуріпур пригадав, що його партія завжди виступала проти російського проєкту. Проте зауважив, що тепер газопровід важко зупинити тому, що він вже збудований і мовиться тільки про сертифікацію.

"Ми будемо дотримуватися законодавства. Якщо Єврокомісія і Федеральне мережеве агентство дійдуть висновку, що немає правової основи для його запуску, то газ по ньому не потече. Якщо ж правова основа є, то "Північний потік-2" буде запущений", – підсумував представник "Зелених".

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок від партії "Зелених" довгий час займає позицію противника Кремля та виступає проти "Північного потоку-2". Зокрема критикує Росію через війну на Донбасі та окупацію Криму.