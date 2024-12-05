Зміна лінії фронту біля Великої Новосілки, вночі ворог атакував БпЛА: хронологія 1016 дня війни
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває 1016 днів. Сили оборони продовжують відбивати штурми ворога на фронті. Російські війська не полишають спроби захопити українські території.
Про головні події дня – ситуацію на полі бою, наслідки дронових атак, дипломатичні перемоги – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента прибула з візитом до США. Зустріч відбулася у Вашингтоні. Джерела агентства повідомили, що в ній взяли участь Майк Волтц, якого Трамп планує призначити радником із питань нацбезпеки, та Кіт Келлог – кандидат на посаду спецпредставника з питань України та Росії. У четвер, 5 грудня, у Києві, а також Київській, Чернігівській та Сумській областях було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку. Аналітики Deep State повідомили, що бійці 48 окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили ворога з Нового Комара. Населений пункт розташований на Времівському напрямку, Донецька область. ЗСУ у селищі Новий Комар: відео Аналітики ISW опублікували огляд ситуації на фронті. Найактивніші зміни відбуваються біля Великої Новосілки на Донеччині, де просуваються як українські, так і російські війська. Українці відновили позиції поблизу Роздольного, а росіяни просунулися на південь від Благодатного та схід Макарівки. На Курщині російські війська зайняли позиції в Дар’їно, але не підтверджено зачистку біля Малої Локні. Українські сили контратакували у низці районів. На Харківщині ворог атакував поблизу Козачої Лопані та Вовчанська, однак без успіхів. У районі Куп'янська – Сватового – Кремінної активність триває, але просування не зафіксовано. На Донеччині росіяни просунулися вглиб Часового Яру, атакували район Ступочок і Білої Гори, а також на північний захід від Жовтого. Біля Торецька ЗСУ досягли незначного просування. Окупанти діють невеликими групами з підтримкою дронів і артилерії. На Запоріжжі ворог продовжує штурми в районі Роботиного та Новоандріївки, але безуспішно. О 06:21 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА. Усю ніч ворог атакував Україну дронами.
Українська делегація зустрілася з радниками Трампа, – Reuters
Тривога у Києві та низці областей
ЗСУ зачистили Новий Комар
Огляд фронту від ISW
Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента прибула з візитом до США. Зустріч відбулася у Вашингтоні. Джерела агентства повідомили, що в ній взяли участь Майк Волтц, якого Трамп планує призначити радником із питань нацбезпеки, та Кіт Келлог – кандидат на посаду спецпредставника з питань України та Росії.
У четвер, 5 грудня, у Києві, а також Київській, Чернігівській та Сумській областях було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.
Аналітики Deep State повідомили, що бійці 48 окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили ворога з Нового Комара. Населений пункт розташований на Времівському напрямку, Донецька область.
ЗСУ у селищі Новий Комар: відео
Аналітики ISW опублікували огляд ситуації на фронті. Найактивніші зміни відбуваються біля Великої Новосілки на Донеччині, де просуваються як українські, так і російські війська. Українці відновили позиції поблизу Роздольного, а росіяни просунулися на південь від Благодатного та схід Макарівки.
На Курщині російські війська зайняли позиції в Дар’їно, але не підтверджено зачистку біля Малої Локні. Українські сили контратакували у низці районів. На Харківщині ворог атакував поблизу Козачої Лопані та Вовчанська, однак без успіхів. У районі Куп'янська – Сватового – Кремінної активність триває, але просування не зафіксовано.
На Донеччині росіяни просунулися вглиб Часового Яру, атакували район Ступочок і Білої Гори, а також на північний захід від Жовтого. Біля Торецька ЗСУ досягли незначного просування. Окупанти діють невеликими групами з підтримкою дронів і артилерії.
На Запоріжжі ворог продовжує штурми в районі Роботиного та Новоандріївки, але безуспішно.
О 06:21 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА. Усю ніч ворог атакував Україну дронами.