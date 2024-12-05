Зміна лінії фронту біля Великої Новосілки, вночі ворог атакував БпЛА: хронологія 1016 дня війни

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває 1016 днів. Сили оборони продовжують відбивати штурми ворога на фронті. Російські війська не полишають спроби захопити українські території.

Про головні події дня – ситуацію на полі бою, наслідки дронових атак, дипломатичні перемоги – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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