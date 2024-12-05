Зміна лінії фронту біля Великої Новосілки, вночі ворог атакував БпЛА: хронологія 1016 дня війни

5 грудня 2024, 06:54
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Автор: Анастасія Лукашевська

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває 1016 днів. Сили оборони продовжують відбивати штурми ворога на фронті. Російські війська не полишають спроби захопити українські території.

Про головні події дня – ситуацію на полі бою, наслідки дронових атак, дипломатичні перемоги – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росіяни просуваються в Кураховому та на Дніпропетровщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

07:49, 05 грудня

Українська делегація зустрілася з радниками Трампа, – Reuters

Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента прибула з візитом до США.  Зустріч відбулася у Вашингтоні. Джерела агентства повідомили, що в ній взяли участь Майк Волтц, якого Трамп планує призначити радником із питань нацбезпеки, та Кіт Келлог – кандидат на посаду спецпредставника з питань України та Росії.

07:35, 05 грудня

Тривога у Києві та низці областей

У четвер, 5 грудня, у Києві, а також Київській, Чернігівській та Сумській областях було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.

06:44, 05 грудня

ЗСУ зачистили Новий Комар

Аналітики Deep State повідомили, що бійці 48 окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили ворога з Нового Комара. Населений пункт розташований на Времівському напрямку, Донецька область. 

ЗСУ у селищі Новий Комар: відео

06:43, 05 грудня

Огляд фронту від ISW

Аналітики ISW опублікували огляд ситуації на фронті. Найактивніші зміни відбуваються біля Великої Новосілки на Донеччині, де просуваються як українські, так і російські війська. Українці відновили позиції поблизу Роздольного, а росіяни просунулися на південь від Благодатного та схід Макарівки.

На Курщині російські війська зайняли позиції в Дар’їно, але не підтверджено зачистку біля Малої Локні. Українські сили контратакували у низці районів. На Харківщині ворог атакував поблизу Козачої Лопані та Вовчанська, однак без успіхів. У районі Куп'янська – Сватового – Кремінної активність триває, але просування не зафіксовано.

На Донеччині росіяни просунулися вглиб Часового Яру, атакували район Ступочок і Білої Гори, а також на північний захід від Жовтого. Біля Торецька ЗСУ досягли незначного просування. Окупанти діють невеликими групами з підтримкою дронів і артилерії.

На Запоріжжі ворог продовжує штурми в районі Роботиного та Новоандріївки, але безуспішно.

06:25, 05 грудня

О 06:21 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА. Усю ніч ворог атакував Україну дронами. 