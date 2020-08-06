Лукашенко запросив до Білорусі генпрокурорів України і Росії, щоб розібратися із вагнерівцями. Аміачна селітра, яка призвела до нищівного вибуху у Бейруті, зберігається і в Україні: її безпечність перевірятимуть. Чорногорія дозволила українцям в'їзд без карантинних обмежень. Такими були головні новини четверга, 6 серпня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Генпрокурорів запрошують до Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії та України, аби розібратись з затриманими вагнерівцями. Вже на місці білоруський, український і російський представники вирішуватимуть, що робити із бойовиками.

До слова Видача вагнерівців: запит від України ще не надіслали

Щоб зняти всі ці розмови про так званих 33 богатирів, я запрошу генпрокурора. Ми про це вчора говорили з президентом Зеленським. Моя позиція однозначна – у нас є білоруські закони, правопорушення вони скоїли на білоруській території,

– сказав Лукашенко.

Глава Білорусі зазначив, що три генпрокурори мають знайти разом вирішення питання, "поклавши перед собою міжнародні договори та білоруські закони".

Тим часом генпрокурорка України Ірина Венедіктова вже провела телефонну розмову зі своїм білоруським колегою. Однак вона поки не підтверджує, що офіційне запрошення їй надіслали.

Вагнерівці у Білорусі і їхня видача Україні

29 липня у Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків Вагнера, ще одного найманці спіймали на півдні країни. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента. Однак ця подія неабияк зацікавила українських правоохоронців.

Чимало із затриманих воювали за проросійських окупантів на Донбасі. Багато із них занесені до бази "Миротворця" і є зрадниками України.

Відтак СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків. Володимир Зеленський під час переговорів особисто попросив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців.

Лукашенко ж поки не має однозначної позиції про те, чи видаватиме вагнерівців і зберігає інтригу: мовляв усе потрібно вирішити за законом Білорусі, обговорити і вже тоді схвалювати рішення.

Україна ж поки готує клопотання про видачу бойовиків, Офіс генпрокурора його ще не надіслав.

Лукашенко дав інтерв'ю Гордону

Напередодні виборів у Білорусі Олександр Лукашенко почав все активніше з'являтися в медіапросторі. Відтак він дав півторагодинне інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Детальніше Я міг уявити, що Росія захопить Крим, – Лукашенко

Ми вибрали з нього найяскравіші цитати:

"Володя хороший, але мені його шкода", – Лукашенко про Зеленського

"Ти знав, що ти керівник країни, ти знав, що відбувається навкруги, ти мав зібрати воєнні сили зі всієї країни на рівні найвищої бойової готовності", – про те, що Росія не змогла б так просто, як це вийшло в Україні, відтяпати частину Білорусі.

"Вину цих людей ще треба довести. З боку Росії – це огидно", – про вагнерівців, пійманих в Україні.

"З території Білорусі російські танки на Київ ніколи не підуть".

"Не буває трішки українців, – Лукашенко про своє коріння та любов до України".

Аміачна селітра в Україні

4 серпня весь світ сколихнула новина про жахливий вибух у Бейруті з нищівними наслідками. Спричинилася до катастрофи національного для ліванців масштабу аміачна селітра, яку роками зберігали неналежним чином.

До теми Більше ніж у Бейруті: в порту "Південний" біля Одеси лежать тонни аміачної селітри – фото, відео

Відтак прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення перевірити, як на складах українських підприємств зберігають аміачну селітру. Перевірятимуть дотримання пожежної безпеки, умови зберігання та застосування аміачної селітри на підприємствах, а також використання її для виготовлення добрив.

Селітра в порту під Одесою

Цього ж дня з'явилась інформація про те, що в порті "Південний" під Одесою також зберігається цей небезпечний вантаж. Ба більше, його кількість набагато перевищує бейрутський.

Інформацію про наявність аміачної селітри в порту "Південний" під Одесою оприлюднило місцеве видання "Думська".

Відео з порту "Південний", де знайшли мішки з селітрою

Що кажуть в адміністрації порту

Журналісти зв'язалася з адміністрацією порту, аби прояснити долю небезпечного вантажу, але відповісти на їхні запитання чиновники погодилися лише в письмовому вигляді після отримання запиту.

Начальник адміністрації Максим Широков, однак, зазначив, що "є певні нюанси, які відіграють важливу роль". За його словами, вантаж у Бейруті зберігався неправильно. А ще додав, що там мовилось про аміачну селітру із сульфатної добавкою, яка здетонувала.

Він зазначив, що існує сільськогосподарське мінеральне добриво. Водночас Широков офіційно не спростував інформації про те, що в порту "Південний" таки зберігається селітра.

До Чорногорії без обмежень Чорногорія включила Україну до країн своєї зеленої зони. Тож відтепер громадяни нашої держави можуть в'їжджати туди без обмежень. У посольстві України в Чорногорії назвали це рішення "дипломатичною перемогою". До речі Відпустка-2020: як організувати відпочинок у Чорногорії та скільки це буде коштувати Напередодні Чорногорія дозволила в'їзд без обмежень росіянам, проте для українців все ще діяла низка правил. І це при тому, що індекс захворюваності в Україні був майже вдвічі нижчий, ніж в Росії – 72,8 проти 127,2. Які обмеження були раніше

Туристам потрібно мати страховку, яка покриває витрати на лікування CОVID-19.

Туроператор вимірював температуру в пасажирів хоча б один раз перед посадкою в аеропорт. Якщо вона буде підвищеною, пасажиру забороняється прибувати до Чорногорії.

Після прибуття пасажирів та перетину прикордонного переходу туроператор має надати кожному пасажиру інформаційну довідку, що містить опис заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров'я Чорногорії та наголосити на дотриманні вказівок.

Якщо у туристичному пакеті передбачена екскурсія, туроператор зобов'язаний вести детальний облік місць, які відвідують туристи.



Ціни на відпочинок у Чорногорії / Інфографіка 24 каналу