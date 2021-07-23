Головні новини 23 липня: новий голова Служби зовнішньої розвідки, відкриття Олімпіади

Службу зовнішньої розвідки очолив Олександр Литвиненко. Бойовики обстріляли Опитне, зруйновані будинки місцевих мешканців. ЄСПЛ зареєстрував скаргу Росії проти України. В Токіо відбулась церемонія відкриття Олімпійських ігор. Такими були головні новини України та світу за 23 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Актуально Випускник академії ФСБ: що відомо про нового главу СЗР Литвиненка

Новий голова Служби зовнішньої розвідки

Джерело: Офіційне представництво президента України

Президент Зеленський звільнив з посади глави Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка. На його місце одразу призначили Олександра Литвиненка. Причини такої заміни наразі невідомі.

До СЗР Литвиненко був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Коротка біографія Олександра Литвиненка:

Литвиненко – доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Йому 49 років, родом з Києва.

Випускник Інституту криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії за спеціальністю "прикладна математика". Також закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Королівський коледж оборонних наук у Великій Британії.

З 2019 року очолював Національний інститут стратегічних досліджень.

У здобутку нового глави СЗР – робота у Службі безпеки України та в Апараті Ради національної безпеки та оборони.

Також раніше Литвиненко обіймав посаду радника директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО.

З 2019 року був заступником секретаря відомства.

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Бойовики обстріляли Опитне

Джерело: фейсбук штабу ООС

На Донбасі тиша і не сниться: окупанти вкотре проігнорували домовленість про припинення вогню. Бойовики відкрили вогонь з мінометів по околицях Опитного. Обстріл пошкодив будинки цивільних жителів.

Ворожа сторона стріляла з тимчасово окупованого Веселого. У бік Опитного полетіло близько 20 мін – вони заборонені мінськими домовленостями.

Українська сторона вже направила інформацію про дії бойовиків спостерігачам ОБСЄ.

Дивіться наслідки обстрілу Опитного на фото:

Що відомо про порушення перемир'я на Донбасі? З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим припинення бойових дій. Проте окупаційна сторона ігнорує цю домовленість щодня, відкриваючи вогонь в бік українських позицій. За цей час життя втратили 45 наших захисників, ще 150 були поранені.

Євросуд зареєстрував скаргу Росії проти України

Джерело: ЄСПЛ

Росія вперше подала міждержавний позов до Європейського суду з прав людини – проти України. У ЄСПЛ скаргу держави-агресора зареєстрували, проте відмовились застосовувати забезпечувальні заходи у її рамках.

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Росія скаржиться на такі "порушення" України:

порушення права на життя;

нелюдське поводження або таке, що принижує гідність;

порушення права на свободу і безпеку;

порушення права на повагу до приватного і сімейного життя;

порушення свободи вираження думки;

порушення права на ефективний засіб правового захисту;

дискримінація;

обмеження використання прав;

та низку інших.

Російська генпрокуратура та МЗС позбирали усе, що могли за останні 7 років. Так вони закидають українській стороні провину за загибель людей на Майдані та у Будинку профспілок в Одесі, втрати під час АТО, переслідування журналістів, витіснення російської мови та інші цинічні пункти.

Які забезпечувальні заходи вимагала Росія? Москва вимагала, аби в Україні припинили обмеження прав російськомовних, зокрема – у школах, ЗМІ та в інтернеті; призупинили блокаду Північно-Кримського каналу. У всьому цьому ЄСПЛ відмовив.

Старт Олімпіади в Токіо

Наразі на розгляді Євросуду перебувають 4 міждержавні скарги України проти Росії.

Джерело: 24 канал

Олімпійські ігри стартували у Токіо. Церемонія відкриття відбулась на Олімпійському національному стадіоні і вперше в історії – за порожніх трибун. На такий крок довелось піти через пандемію коронавірусу.

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Маршрут олімпійського вогню проходив по спеціально відведених ділянках – в обхід доріг, доступних для загального користування. Глядачі могли спостерігати за естафетою тільки на онлайн-трансляціях. Відкриття неймовірного свята стартувало з грандіозного феєрверка та вистави.

Рекордним був парад спортсменів

Вшанували хвилиною мовчання тих, "кого немає з нами", зокрема, людей, які померли від коронавірусу, а також жертв теракту під час Олімпіади в Мюнхені у 1972 році.

Цікаво, що цього разу рекордно довгим був парад спортсменів. Він тривав аж 2 години – через необхідність дотримуватись соціальної дистанції. Після цього спортсмени склали присягу, а у небо злетіли тисячі дронів, що утворили форму Землі.

Що відомо про участь у параді спортсменів з України?

Україна на Олімпіаді-2020 в Токіо представлена 158 спортсменами. Проте не всі з них могли взяти участь у церемонії – через карантинні обмеження. Прапороносцями в українській делегації стали олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Україна на Олімпіаді-2020 в Токіо представлена 158 спортсменами. Проте не всі з них могли взяти участь у церемонії – через карантинні обмеження. Прапороносцями в українській делегації стали олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Дивіться вражаючі фото з церемонії / Фото Getty Images

Дивіться відео з Токіо:

До спортсменів звернувся президент Зеленський

Джерело: телеграм Володимира Зеленського

Володимир Зеленський звернувся до українських спортсменів перед стартом Олімпіади у Токіо. Глава держави запевнив, що серця всіх українців будуть сповнені підтримкою, попри порожні трибуни. Зеленський подякував спортсменам, завдяки яким український синьо-жовтий прапор можуть бачити у різних країнах світу.

Дивіться відеозвернення президента: