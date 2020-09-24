В Україні оновили поділ на карантинні зони. Український боєць 503 ОБМП Костянтин Оверко, якого ще у червні важко поранили, помер у лікарні. Форум регіонів України та Білорусі, а також візит Володимира Зеленського до Білорусі скасували. Суд виніс рішення щодо справа "Роттердам+", вона залишається закритою. Путіна висунули на Нобелівську премію миру. Такими були головні новини 23 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Оновлення карантинних зон

Міністерство охорони здоров'я вчергове оновила розподіл України на карантинні зони. Нове зонування почне діяти з 28 вересня.

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Новий розподіл України на карантинні зони

До червоної зони віднесли

міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області;

До помаранчевої зони потрапили

Ужгород;

Івано-Франківськ;

Суми;

Харків;

Чернівці.

Зверніть увагу! Інші міста, які потрапили до жовтої та помаранчевої зон, а також повний перелік помаранчевої зони – дивіться за посиланням.



Нова карта карантинних зон в Україні / Інфографіка Кабміну

Зазначимо, що такі епідемічні рівні встановили на 14 днів. Нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, набули чинності 3 серпня.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Смерть військового Костянтина Оверка

У ніч проти 24 вересня помер український боєць 503 ОБМП Костянтин Оверко. Український захисник був важко поранений ворожим снайпером 20 червня й понад 3 місяці боровся за власне життя.

Весь цей час лікарі відчайдушно боролися за нього, щомиті була поряд його мама. Сам Костя намагався скористатися кожним шансом прожити ще бодай один день, аби згодом стати на ноги,

– розповіли у фонді "Повернись живим".

За час лікування військовий переніс понад 30 важких операцій. Відомо, що Костянтин Оверко був родом з Запоріжжя.



Костянтин Оверко – український військовий / Фото 503 ОБМП

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Візит Зеленського у Білорусь скасували

З ініціативи української сторони візит президента Зеленського до Білорусі скасували. Водночас Форум регіонів України та Білорусі, що мав у жовтні відбутись у Гродно, перенесли на наступний рік.

Що відомо про візит Зеленського до Білорусі

Візит українського президента до Білорусі мав відбутися у жовтні 2020 року у межах Форуму регіонів.

Вже тривала підготовка до проведення заходу, а запрошення отримали всі керівники українських регіонів.

Однак після таємної інавгурації Олександра Лукашенка українська сторона попросила перенести Форум на 2021 рік.

Відтак Президент України Володимир Зеленський не відвідає з офіційним візитом Білорусь у жовтні 2020 року.

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Путіна висунули на Нобелівську премію миру

Очільника Кремля Володимира Путіна вчергове висунули кандидатом на Нобелівську премію миру. Вперше на Нобелівську премію миру Путіна висували депутат Держдуми Йосиф Кобзон та Міжнародна академія духовного єднання і співробітництва народів.

Цього разу заяву про номінацію Путіна у комітет Нобелівської премії надіслав російський письменник Сергій Комков. Він вже намагався номінувати Путіна на Нобелівську премію миру у 2014 році.

На думку Комкова, Росія начебто врегулювала конфлікт на Близькому Сході й у Сирії. Однак, премію Путіну не присвоїли.

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Що таке Нобелівська премія миру? Лауреати премії миру мають зробити вклад у досягнення миру у світі. Це може бути налагодження дружніх відносин між країнами, або ж допомога у міжнародних конфліктах. Переможці Нобелівської премії отримують диплом, медаль і грошову винагороду.

Справа "Роттердам+" залишається закритою

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні скарги колишнього нардепа Віктора Чумака та залишив справу "Роттердам+" закритою. У Центрі протидії корупції з таким рішенням служительки Феміди категорично не погоджуються, проте на нього очікували.

На мій погляд, справа має досить широкий політичний контекст і вона полягає в тому, чи може взагалі держава захистити інтереси своїх громадян від апетитів олігархічних монополій,

– сказав Чумак.

Чому у САП закрили справу

САП закрила частину справи щодо "Роттердам+" 28 серпня. Відповідну постанову вніс прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

У ній мовиться про те, що "вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб в суді".

Мовляв, сталося це через тривалість досудового розслідування, фактичне обмеження його строків та відсутність інших джерел доказів.

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