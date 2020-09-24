Вищий антикорупційний суд відмовився відновлювати справу "Роттердам+". Заступник генерального прокурора Віктор Чумак відреагував на рішення суду.

В ефірі 24 каналу Чумак зазначив, що він розуміє суддю, який обґрунтував своє рішення.

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Заступник генерального прокурора повідомив: "Те, що Антикорсуд відмовився поновлювати справу про "Роттердам+", не підриває мою віру до Вищого Антикорупційного суду України".

На мій погляд, справа має досить широкий політичний контекст і вона полягає в тому, чи може взагалі держава захистити інтереси своїх громадян від апетитів олігархічних монополій,

– сказав Чумак.

Колишній депутат наголосив, що порадиться зі своїм адвокатом та антикорупційними активістами і вирішить, що робити далі. Він додав, що вважає винним не суд, а політичне рішення, яке прийняли в Офісі генерального прокурора.

Якщо Віктор Чумак не подаватиме апеляцію, це означатиме, що справа по розслідуванню "Роттердам+" закрита. Експерт зазначив, що тоді "не буде жодних претензій до представників Національної комісії з регулювання електроенергетики".

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