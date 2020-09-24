Розумію суддю, – Чумак про відмову поновлювати справу "Роттердам+"
Вищий антикорупційний суд відмовився відновлювати справу "Роттердам+". Заступник генерального прокурора Віктор Чумак відреагував на рішення суду.
В ефірі 24 каналу Чумак зазначив, що він розуміє суддю, який обґрунтував своє рішення.
До теми Справа "Роттердам+" залишається закритою: рішення суду
Заступник генерального прокурора повідомив: "Те, що Антикорсуд відмовився поновлювати справу про "Роттердам+", не підриває мою віру до Вищого Антикорупційного суду України".
На мій погляд, справа має досить широкий політичний контекст і вона полягає в тому, чи може взагалі держава захистити інтереси своїх громадян від апетитів олігархічних монополій,
– сказав Чумак.
Колишній депутат наголосив, що порадиться зі своїм адвокатом та антикорупційними активістами і вирішить, що робити далі. Він додав, що вважає винним не суд, а політичне рішення, яке прийняли в Офісі генерального прокурора.
Якщо Віктор Чумак не подаватиме апеляцію, це означатиме, що справа по розслідуванню "Роттердам+" закрита. Експерт зазначив, що тоді "не буде жодних претензій до представників Національної комісії з регулювання електроенергетики".
Головне про справу "Роттердам+":
- Слідство встановило, що група осіб з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.
- Україна купувала паливо на міжнародній біржі у Нідерландах, аби забезпечити свою незалежність від окупованих територій.
- Детективи НАБУ 8 серпня 2019 року повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Володимиру Бутовському. За даними слідства, Вовк з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт – так звану формулу "Роттердам+"
- Регуляторним актом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень. У зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії з 1 липня 2020 року формула втратила чинність.