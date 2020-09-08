У Києві жорстоко побили колишнього українського політв’язня Володимира Балуха: він у тяжкому стані. Проблеми з київським метро. Війна на Донбасі: на мінах бойовиків знову підірвалися українські бійці. Двоє білоруських опозиціонерів відправили в Україну, але Марію Колесникову не змогли. Зустрічі у нормандському форматі бути: відома вереснева дата. Такими були головні новини 8 вересня.

Найважливіші новини за сьогодні, 8 вересня, в Україні та світі:

Побиття Балуха

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Відомого українця, колишнього політичного в’язня Кремля Володимира Балуха жорстоко побили в ніч на 8 вересня. Сталося це в районі Гідропарку у Києві. При цьому у нього нібито викрали телефон та банківську картку.

Знайшли побитого українського активіста під ранок, близько полудня його доправили до лікарні. Невідомі зловмисники побили Балуха з особливою жорстокістю: у нього важка черепно-мозкова травма, поламані рука і ключиця. Колишній політв’язень перебуває у лікарні швидкої допомоги столиці. До вечора йому встигли зробити операцію, він у реанімації у тяжкому стані. До нього нікого не пускають.

Що відомо про інцидент:

Напередодні 7 вересня Балух зустрічався з товаришами, іншими політв’язнями. Вони разом святкували річницю звільнення з російського полону.

Хто, коли та чому побив Балуха його товариші не знають. Так, у коментарі 24 каналу Микола Карпюк розповів, що телефонував іншим друзям, які були на зустрічі, але "ніхто нічого толком не знає".

Нардеп Микола Княжицький заявив, що Балух разом із іншими політв’язнями святкував день народження одного з них (Карпюк цю інформацію спростував). Поряд нібито перебувала російськомовна компанія, з якою у Балуха начебто зав’язався конфлікт. Можливо, ці люди згодом вистежили Володимира та напали на нього. Микола Карпюк зауважив, що про конфлікт нічого не знає, він раніше покинув компанію і ввечері перебував вже вдома.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом нападу за статтею "Розбій", винуватцям загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Офіс Президента тим часом закликав ретельно розслідувати напад на Балуха.

Більше подробиць читайте у матеріалі 24 каналу.

Проблеми з метро у Києві

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У пасажирів метро Києва вранці 8 вересня виникли неабиякі труднощі: там перестала працювати автоматика. Відтак, люди не могли скористатись електронним квитком, сканером QR-кодів, чи модулем NFC.

Причиною збою, що практично паралізував метрополітен, назвали "просадку напруги в мережі". Саме це призвело до збою в роботі пасажирської автоматики.



Черга на одній зі станцій / Фото 24 каналу

Через це пасажирам рекомендували користуватись наземними видами транспорту або талонами, які були куплені раніше. Проблема спровокувала те, що на станціях метро зібралися велетенські черги. Деяких пасажирів навіть пропускали безкоштовно.

На Донбасі знову підірвалися українські захисники

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 8 серпня підірвалися двоє українських військових. На щастя, вони живі, але отримали поранення.

Це вже третій такий випадок від 6 вересня.

Інцидент трапився на підконтрольній військовим території. На місці інциденту працював керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України. Відомо, що бійці підірвалися на протипіхотній міні.

Прикордонна історія білоруських опозиціонерів

Детальніше Свавільні затримання, справа Колесникової: ситуація в Білорусі 8 вересня – фото, відео

В ніч на 8 вересня на білорусько-українському кордоні відбувалися неабиякі пригоди. Зниклих раніше білоруських опозиціонерів Антона Родненкова, Івана Кравцова та Марію Колесникову намагалися видворити з Білорусі в Україну. Якщо випхати за межі країни вдалося Родненкова та Кравцова, то з Колесниковою цей варіант не склався. Зухвала політикиня порвала на дрібні шматочки власний паспорт та унеможливила своє видворення в Україну.

Після цього Колесникову в Білорусі затримали і нібито утримують у Мозирському прикордонному загоні. Її соратники – вже в Києві. Вони навіть встигли провести пресконференцію, під час якої розповіли про затримання, погрози та, власне, усі пристрасті з Колесниковою на кордоні.

Вони зауважили: їх вигнання в Україну – спланована владою операція, яку фактично зірвала Колесникова.

Більше про те, що розповіли білоруські опозиціонери під час пресконференції у Києві – тут.

Тим часом Лукашенко та його ручні ЗМІ вигадали свою історію: мовляв, з Білорусі Родненков, Кравцов і Колесникова втікали. Вони нібито намагалися прорватися через кордон в Україну, при цьому Родненков і Кравцов начебто викинули з автомобіля Марію Колесникову, а самі "просочилися" на територію України.

Лукашенко каже, що хоче, аби Україна повернула двох білорусів йому, а затримання Колесникової схвалює.

Детальніше про історію з білорусами, що трохи схожа на бойовик, – тут.

Нормандській зустрічі бути

Ще сьогодні Буду їздити, подобається це комусь чи ні, – Зеленський про свої поїздки по регіонах

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбудеться 11 вересня. За інформацією ЗМІ, вона пройде у Берліні. Такою інформацією з журналістами поділився президент Зеленський.

Під час зустрічі українська сторона має намір розповісти радникам про порушення бойовиками перемир'я на Донбасі.

У нас має бути засідання радників нормандського формату 11 вересня. Очікуємо там певних пропозицій та рішень,

– зауважив глава держави.

Цю інформацію вже підтвердили у Росії.

Водночас глава МЗС України наголосив: основним питанням зустрічі буде порушення перемир'я на Донбасі. За словами Кулеби, вбивства українських солдатів окупантами саме напередодні перемовин у нормандському форматі – це спроба відкотити весь процес до питань безпеки.