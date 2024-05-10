Удар ворожої армії по Харкову, вибухи на російських НПЗ: хронологія 807 дня війни

Російське військо продовжує завдавати ударів по мирних містах України та намагається штурмувати позиції наших Сил оборони на фронті. Проте на території країни-агресорки також досить "неспокійно". Там – в небі літають безпілотники та горять нафтопереробні заводи.

Про все, що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені 10 травня, – читайте в хронології від 24 Каналу.