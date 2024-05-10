Удар ворожої армії по Харкову, вибухи на російських НПЗ: хронологія 807 дня війни

10 травня 2024, 06:45
Читать новость на русском

Російське військо продовжує завдавати ударів по мирних містах України та намагається штурмувати позиції наших Сил оборони на фронті. Проте на території країни-агресорки також досить "неспокійно". Там – в небі літають безпілотники та горять нафтопереробні заводи.

Про все, що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені 10 травня, – читайте в хронології від 24 Каналу.

06:47, 10 травня

У Харові вночі прогриміли вибухи

О 03:18 уночі 10 травня місцеві телеграм-канали у Харківській області повідомили про ракети, які російські окупанти запустили на регіон. Мовилося про обстріл із балістичного озброєння.

О 03:35 надійшло повідомлення про повторний обстріл.

Згодом в ОВА, окупанти розповіли, що окупанти завдали удару й по Дергачах Харківського району. 

Вже о 4 ранку стало відомо про одного потерпілого у Харкові.

06:45, 10 травня

Російські загарбники вночі 10 травня запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це тривоги лунали у низці областей нашої держави.

На Миколаївщині було чути вибухи, повідомив начальник МВА Снігурівки Іван Кухта.

Автор: Ірина Марціяш