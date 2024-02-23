Американський генерал назвав головні помилки Заходу щодо України

Високопоставлений американський генерал у відставці напередодні других роковин повномасштабного вторгнення розповів, що стало головною помилкою Заходу у війні в Україні. Мовиться про російське вторгнення, починаючи з 2014 року.

Генерал армії США у відставці розповів вашингтонському Центру міжнародних та стратегічних досліджень (CSIS), що Штати ніколи не мали правильного підходу до відносин з Путіним. Це почалось ще з другого терміну президентства Джорджа Буша-молодшого, коли дії та наміри російського диктатора трактували некоректно.

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Що сказав Кларк про помилки Заходу у війні в Україні

Веслі Кларк заявив, що США неправильно відреагували на:

вторгнення Путіна до Грузії під час Олімпійських ігор 2008 року,

під час "перезавантаження відносин" при Обамі,

коли погодились на його присутність у Сирії.

Генерал переконаний, що "нерозуміння напряму розвитку Росії сягає корінням у період після розпаду СРСР, коли "колишні співробітники КДБ перейменували себе на політиків, депутатів парламенту та нових росіян". Генерал пригадав, що в 90-х роках:

США відправили в Росію економістів, щоб позбутись держпідприємств. Так виникли російські олігархи;

президент Клінтон думав, що у нього прекрасні відносини з Борисом Єльциним, а той сказав йому: "ми не хочемо розширення НАТО";

глава МЗС Болгарії сказала йому 1997 році: "Погляньте, сьогодні Росія слабка. Коли вона знову стане сильною і вони повернуться, але до цього часу ми повинні опинитися в НАТО".

Генерал заявив, що головна помилка Заходу щодо України – це дії адміністрації США у 2014 році, коли США фактично надіслала сигнал українцям змиритися із втратою Криму.

Вони б чинили опір вже тоді,

– заявив генерал.

Він пояснив, що у 2014 році вже на посаді президента Порошенко поїхав до Брюсселя і попросив військової допомоги, надавши президенту Обамі список того, що йому потрібно для відбиття атаки Росії на Донбасі.

У відповідь США сказали, що "ніяких РСЗВ" "ніяких F-16" і "до 2022 року там йшла війна в якій загинули десятки тисяч людей". Генерал переконаний, що такі рішення Обами були "наївними".

Веслі Кларк пригадав, що намагався добиватися у Білому домі підтримки України ще у 2014 році, пояснюючи, що Росія вже веде загарбницьку війну.

Мені відповіли: "Це непорозуміння, Україна насправді не окрема країна, там завжди були такі розбіжності, і йдеться там про гроші та організовану злочинність. І не сприймайте це серйозно; нам потрібен Путін, щоб допомогти нам із ядерною угодою з Іраном. Таким чином адміністрація Обами, припустилася двох фундаментальних помилок. По-перше, коли вони оголосили про поворот до Азії, здалося, що нас більше не цікавить те, що відбувається в Європі,

– пригадав генерал.

Другою помилкою Обами він назвав те, що політика президента США на Близькому Сході, його прагнення утихомирити Іран призвели до того, що США впустили Путіна на Близький Схід, послабили сприйняття того, що він робив в Україні.

"Це призвело до сьогоднішньої війни", – заявив генерал.

Які помилки нинішньої адміністрації США

Веслі Кларк заявив, що нинішня адміністрація США допустилась помилки напередодні повномасштабного вторгнення.

На думку генерала, зустріч президента Джо Байдена з Путіним влітку 2021 року була "занадто джентльменською", замість того, щоб "категорично заявити російському керівнику: "Не смій вторгатися в Україну".

Генерал також розкритикував Білий дім за те, що на початку повномасштабного вторгнення, коли повітряний простір України довгий час не був закритий, то домінував наратив про уникнення "конфронтації з Росією".

А потім вся військова допомога, яку ми надавали, виділялася потроху. І виправдань цьому було багато, наприклад, "українці недостатньо підготовлені". Та, якщо чесно, у них у збройних силах більше добре освічених людей, ніж у нас. У школах України освіта краща, ніж у багатьох у нас у США,

– переконаний Кларк.

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Генерал назвав й позитивні результати політики США за 2 роки повномасштабної війни. Зокрема, вдалось згуртувати НАТО, уникнути конфронтації з Росією, виграти інформаційну війну від початку, попередивши всіх про те, що відбувається. Генерал пояснив, що могло бути набагато гірше. Адже Україна таки отримала Stinger, Javelin. Проте в США надалі є А-10, F-16, застарілі системи ATACMS, багато боєприпасів 155 міліметрів.