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24 Канал Новини України Скільки зброї може виготовляти Україна: головні заяви Зеленського на Форумі оборонних індустрій
24 червня, 15:29
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Скільки зброї може виготовляти Україна: головні заяви Зеленського на Форумі оборонних індустрій

Ірина Чеботнікова

Удень 24 червня Володимир Зеленський виступив на Форумі оборонних індустрій у Нідерландах. Захід відбувається в межах саміту НАТО.

Головні заяви президента передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський на Форумі оборонних індустрій 

15:46, 24 червня

Немає серйозної російської зброї, яку б не виготовляли без обладнання чи сировини з інших країн, зокрема з Європи.

Ракети, дрони, транспорт – усюди використовують компоненти з КНР, Тайваню, США, Європи.

Зеленський просить припинити обхід Росією санкцій.

15:45, 24 червня

Зеленський вважає, що 5% ВВП як витрати на НАТО – цілком реально.

15:44, 24 червня

Росія планує нові військові операції на території НАТО.

15:40, 24 червня

Президент закликав збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні

Вся зброя, яку виробляє Україна, стає частиною сильної Європи і її безпекової системи.

Європейська безпекова ініціатива включає 150 мільярдів євро на оборонну промисловість. У цій програмі Україна є рівноправним партнером.

15:38, 24 червня

Яку мету ставить Зеленський перед виробниками зброї

Ми повинні бути лідерами у галузі безпілотників – в ударних дронах і дрона-перехоплювачах. А також продовжувати просуватися у виробництві традиційної зброї.

15:37, 24 червня

Скільки зброї може виробляти Україна і якої

Потенціал нашого оборонного виробництва – понад 44 мільярди доларів. Це майже тисяча військових засобів від артилерії до дронів і ракет. Але близько 40% цього потенціалу не мають належного фінансування, і це проблема.

Україна може виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу на рік, але маємо фінансування на значно меншу кількість.

15:27, 24 червня

Ключові питання щодо оборонного виробництва:

  • інвестиції і технології.
  • довготривала стійкість України.
15:25, 24 червня

Зеленський сказав, що слід робити

Наші пріоритети чіткі – спільне виробництво озброєння та реальні обмеження проти компаній, які співпрацюють з Росією.

15:22, 24 червня

Росія – довготривала загроза, та Україна протистоїть не тільки їй

Є ціла мережа державних і недержавних діячів РФ, КНДР, Ірану, КНР – вони виробляють зброю та проводять операції проти України та Європи.

Слід ударити по центру цієї агресії і розірвати зв'язки Росії з її союзниками. 