Скільки зброї може виготовляти Україна: головні заяви Зеленського на Форумі оборонних індустрій

Удень 24 червня Володимир Зеленський виступив на Форумі оборонних індустрій у Нідерландах. Захід відбувається в межах саміту НАТО.

Головні заяви президента передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський на Форумі оборонних індустрій