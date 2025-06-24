Скільки зброї може виготовляти Україна: головні заяви Зеленського на Форумі оборонних індустрій
Удень 24 червня Володимир Зеленський виступив на Форумі оборонних індустрій у Нідерландах. Захід відбувається в межах саміту НАТО.
Головні заяви президента передає 24 Канал.
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Що заявив Зеленський на Форумі оборонних індустрій
Немає серйозної російської зброї, яку б не виготовляли без обладнання чи сировини з інших країн, зокрема з Європи. Ракети, дрони, транспорт – усюди використовують компоненти з КНР, Тайваню, США, Європи. Зеленський просить припинити обхід Росією санкцій. Зеленський вважає, що 5% ВВП як витрати на НАТО – цілком реально. Росія планує нові військові операції на території НАТО. Вся зброя, яку виробляє Україна, стає частиною сильної Європи і її безпекової системи. Європейська безпекова ініціатива включає 150 мільярдів євро на оборонну промисловість. У цій програмі Україна є рівноправним партнером. Ми повинні бути лідерами у галузі безпілотників – в ударних дронах і дрона-перехоплювачах. А також продовжувати просуватися у виробництві традиційної зброї. Потенціал нашого оборонного виробництва – понад 44 мільярди доларів. Це майже тисяча військових засобів від артилерії до дронів і ракет. Але близько 40% цього потенціалу не мають належного фінансування, і це проблема. Україна може виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу на рік, але маємо фінансування на значно меншу кількість. Наші пріоритети чіткі – спільне виробництво озброєння та реальні обмеження проти компаній, які співпрацюють з Росією. Є ціла мережа державних і недержавних діячів РФ, КНДР, Ірану, КНР – вони виробляють зброю та проводять операції проти України та Європи. Слід ударити по центру цієї агресії і розірвати зв'язки Росії з її союзниками.
Президент закликав збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні
Яку мету ставить Зеленський перед виробниками зброї
Скільки зброї може виробляти Україна і якої
Ключові питання щодо оборонного виробництва:
Зеленський сказав, що слід робити
Росія – довготривала загроза, та Україна протистоїть не тільки їй
Немає серйозної російської зброї, яку б не виготовляли без обладнання чи сировини з інших країн, зокрема з Європи.
Ракети, дрони, транспорт – усюди використовують компоненти з КНР, Тайваню, США, Європи.
Зеленський просить припинити обхід Росією санкцій.
Зеленський вважає, що 5% ВВП як витрати на НАТО – цілком реально.
Росія планує нові військові операції на території НАТО.
Вся зброя, яку виробляє Україна, стає частиною сильної Європи і її безпекової системи.
Європейська безпекова ініціатива включає 150 мільярдів євро на оборонну промисловість. У цій програмі Україна є рівноправним партнером.
Ми повинні бути лідерами у галузі безпілотників – в ударних дронах і дрона-перехоплювачах. А також продовжувати просуватися у виробництві традиційної зброї.
Потенціал нашого оборонного виробництва – понад 44 мільярди доларів. Це майже тисяча військових засобів від артилерії до дронів і ракет. Але близько 40% цього потенціалу не мають належного фінансування, і це проблема.
Україна може виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу на рік, але маємо фінансування на значно меншу кількість.
Наші пріоритети чіткі – спільне виробництво озброєння та реальні обмеження проти компаній, які співпрацюють з Росією.
Є ціла мережа державних і недержавних діячів РФ, КНДР, Ірану, КНР – вони виробляють зброю та проводять операції проти України та Європи.
Слід ударити по центру цієї агресії і розірвати зв'язки Росії з її союзниками.