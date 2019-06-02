Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest

У Харкові пікетували з’їзд партії "Довіряй ділам" Кернеса і Труханова, під час якого знесли пам’ятник радянському маршалу Жукову. На етно-рок фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині зірвало дах сцени: є жертви і постраждалі. Матіос забив на сполох через появу в мережі відео про окупацію Румунією Буковини. Зеленський з’явився на концерті Монатіка. Такими були головні новини 2 червня в Україні.

Знесення бюсту Жукова в Харкові

Читайте також: Чому Харків "поклав на лопатки" маршала Жукова: пояснення В'ятровича

В Харкові 2 червня пройшов перший етап об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам" – так званої партії мерів за участю міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. В ході з'їзду Кернес і Труханов стали співголовами політсили.

Водночас з’їзд партії пікетували громадські активісти, щоб нагадати українцям про 2013 та 2014 роки, коли Кернес та Труханов "мали відкриту проросійську позицію". Так, активісти вибудували символічний "коридор ганьби" біля входу, де відбувався з’їзд партії, і розлили червону фарбу. Люди, які йшли на з'їзд, мали б через цю фарбу залишати "криваві сліди" на макеті карти України, який розстелили протестувальники.

Харків'яне утворили коридор ганьби для учасників з'їзду, яким вони мають заходити в палац спорту. pic.twitter.com/5ebfCq1Xtn — Катерина Яресько (@kattyfun1) 2 июня 2019 г.

За якийсь час частина активістів пішли до пам'ятника радянському маршалу Георгієві Жукову і взялася його зносити. Правоохоронці спробували перешкодити цьому, але безрезультатно.

Читайте також: Покидьки суспільства, – Кернес про повалення пам'ятника Жукову в Харкові

В Харкові сьогодні все як у 2014 - сепарський з'їзд в палаці спорту, на що реагують харків'яне. Пам'ятник Жукову повалений. pic.twitter.com/3cKmBi25wH — Катерина Яресько (@kattyfun1) 2 июня 2019 г.

У поліції кажуть, що під час цих подій хтось розпилив сльозогінний газ, від якого 3 правоохоронців зазнали опіків очей. Тож і за цим фактом, і за фактом повалення пам’ятника поліція відкрила 2 кримінальні справи.

Кернес пообіцяв відновити пам’ятник Жукову. До речі, мер Харкова дуже полюбляє цього радянського маршала, адже раніше виступив за повернення його імені одному з проспектів міста. Через у Харкові теж влаштовували протести.

Дивно, чому пам’ятник радянському маршалові Жукову ще досі не демонтували. Адже такий монумент підпадає під дію закону про декомунізацію, який працює в Україні з 2015 року. Цей закон забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви, а також демонтували низку радянських пам’ятників, зокрема Володимирові Леніну.

Трагедія на Kozak Fest

В ніч проти 2 червня під час етно-рок-фестивалю Kozak Fest на Дніпропетровщині здійнявся сильний буревій, який зірвав дах сцени. Після цього організатори скасували усі заходи, заплановані на 2 червня.

Читайте також: Трагедія на Kozak Fest: з'явилося відео, як падає дах сцени

Першим про буревій в Instagram повідомив український музикант Дмитро Шуров, відомий як Pianoбой: "Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких".

Внаслідок обвалу даху сцени загинув її 48-річний працівник. Ще двоє людей постраждали – 52-річна жінка отримала перелом ноги, а 41-річний чоловік – перелом ступні.

Очевидці буревію на Kozak Fest виклали в мережу відеозаписи, на яких зафіксовано, як негода рве, наче аркуш паперу, металеві конструкції та дах сцени.

Дивіться відео, як буревій зриває дах сцени на Kozak Fest:

Матіос скликає силовиків

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос скликає 4 червня нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ, розвідки Міноборони та СБУ через появу в мережі провокативного відео. На його кадрах зображено, як Румунія анексує українську частину Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України.

Читайте також: Лідер угорської радикальної партії заявив про необхідність автономії для Закарпаття

Це аматорське відео під назвою "Румуно-українська війна 2022" з’явилося на YouTube 26 травня. У ролику зображено, як у 2022 році Румунія може задля захисту своїх громадян гібридно окупувати Чернівецьку область і частину Одеської. Прискоренням таких дій може стати активізація бойових дій на окупованому Донбасі, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.

Дивіться відео про окупацію Румунією української частини Буковини:

"Інформую – буквально завтра (3 червня) особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до скоєння особливо тяжких злочинів, які посягають на територіальну цілісність Української держави", – написав Матіос на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, всі відомства, яких він збирає на нараду, отримають законні доручення в межах кримінального провадження.

Зеленський на концерті Монатіка

Президент України Володимир Зеленський вечір 1 червня разом зі своєю дружиною Оленою провів на концерті популярного українського виконавця Монатіка на НСК "Олімпійський" у Києві. На опублікованому в мережі відео видно, що відвідувачі концерту помітили президента та почали йому аплодувати.

Читайте також: Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента

Зеленський відвідав концерт Монатіка: дивіться відео

Вперше про відвідини Зеленським концерту Монатіка почали говорити ще взимку 2018 року. Тоді під час новорічного концерту "Кварталу 95" між чинним президентом і співаком виник жартівливий діалог.

"Впізнали мене? Хотів Вас запитати, а що Ви робите 31 березня 2019 року (цього дня відбувся перший тур президентських виборів – 24 канал)? Просто цікаво", – запитав Зеленський у Монатіка.

На це співак відповів, що планів на 31 березня не має жодних, але точно має плани на 1 червня 2019 року. Адже цього дня відбудеться приголомшливий концерт на НСК "Олімпійський", на якому виступатиме артист Монатік. Також він іронічно запитав у Зеленського, чи знає той, хто такий Монатік.

Монатік!? Звісно я знаю, це той самий Монатік, який 31 березня прийде голосувати за Зеленського. Правильно, так?,

– відповів теперішній президент.

"А, це той Зеленський, який іде 1 червня на концерт Монатіка. Тоді по руках", – резюмував співак і вони з тодішнім шоуменом потиснули один одному руки руки.

Зеленський і Монатік уклали парі: дивіться жартівливе відео (початок – на 5,05 хвилині)